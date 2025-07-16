MEXC Launchpad는 고품질 프로젝트와 확립된 토큰을 유리한 가격으로 보장된 접근을 제공하는 혁신적인 토큰 발행 플랫폼입니다. 사용자는 특정 미션을 완료하고 참여 요건을 충족하면 참여할 수 있습니다. 참가자는 MX, USDT 또는 지원되는 토큰을 사용하여 Launchpad 풀에 가입하여 유망한 토큰이나 확립된 자산을 공정하게 취득할 수 있습니다. MMEXC Launchpad는 고품질 프로젝트와 확립된 토큰을 유리한 가격으로 보장된 접근을 제공하는 혁신적인 토큰 발행 플랫폼입니다. 사용자는 특정 미션을 완료하고 참여 요건을 충족하면 참여할 수 있습니다. 참가자는 MX, USDT 또는 지원되는 토큰을 사용하여 Launchpad 풀에 가입하여 유망한 토큰이나 확립된 자산을 공정하게 취득할 수 있습니다. M
튜토리얼/초보자 가이드/현물/Launchpad란?

Launchpad란?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#Spot#초보자
엠엑스 토큰
MX$2.6314-2.21%
PoP Planet
P$0.11923+38.18%

MEXC Launchpad는 고품질 프로젝트와 확립된 토큰을 유리한 가격으로 보장된 접근을 제공하는 혁신적인 토큰 발행 플랫폼입니다. 사용자는 특정 미션을 완료하고 참여 요건을 충족하면 참여할 수 있습니다. 참가자는 MX, USDT 또는 지원되는 토큰을 사용하여 Launchpad 풀에 가입하여 유망한 토큰이나 확립된 자산을 공정하게 취득할 수 있습니다.
MEXC Launchpad는 두 가지 유형의 이벤트를 제공합니다:
  • 조기 접근: 유망한 프로젝트의 토큰을 유리한 가격에 가장 먼저 구매할 수 있는 기회입니다.
  • 할인 구매: 주류 토큰을 대폭 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다.

1. Launchpad 이벤트 참여 요건


MEXC 플랫폼에서 KYC 인증을 완료한 모든 사용자는 Launchpad 이벤트에 참여할 수 있습니다. 일부 Launchpad 풀은 신규 사용자에게만 제한될 수 있습니다. 구체적인 자격 요건은 이벤트 페이지를 참조해 주세요.

토큰 보상을 받으려면 이벤트가 종료되기 전에 고급 KYC 인증을 완료해야 합니다. 보상은 이벤트 종료 후 현물 지갑으로 지급됩니다.

중요 참고사항:
  • 마켓 메이커, 기관 계정, 제한된 국가 또는 지역의 사용자는 참여할 수 없습니다.
  • 일반적으로 Launchpad 이벤트 기간 동안 토큰을 신청하는 데 필요한 최소 금액이 있습니다. 이벤트 기간 동안 신청한 토큰은 일시적으로 잠깁니다.
  • Launchpad 참여에 사용된 MX 토큰은 Kickstarter에 동시에 사용할 수 없습니다.

2. Launchpad 이벤트 참여 방법


여기서는 웹 버전을 예로 들어 Launchpad 이벤트에 참여하는 방법을 설명하겠습니다. 앱은 웹사이트에서의 방법과 유사합니다.

2.1 Launchpad 이벤트 참여 방법


MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 상단 탐색 모음에서 이벤트를 선택한 다음 Launchpad를 클릭하여 이벤트 페이지로 들어갑니다.


이벤트 페이지에서 아래로 스크롤하면 현재 진행 중인 모든 Launchpad 이벤트를 확인할 수 있습니다.

참여하려는 이벤트를 선택하고 지금 등록하기를 클릭합니다.

참고: Launchpad 이벤트에 처음 참여하는 경우, 지금 등록하기를 클릭하면 보안 알림이 표시됩니다. 이를 읽은 후 계속 진행하시려면 등록 확인을 클릭하세요.


등록이 완료되면 참여하려는 풀을 선택하고 지금 신청하기를 클릭하여 세부 정보 페이지로 들어갑니다.

참고: 일부 풀은 신규 사용자에게만 제공됩니다. 구체적인 자격 요건은 이벤트 페이지를 참조하시기 바랍니다. “신규 사용자”는 이벤트 기간 동안 가입한 사용자 또는 이벤트 이전에 총 입금액(온체인, 법정화폐, P2P 입금 포함)이 $100 미만인 사용자를 의미합니다.


세부 정보 페이지에서 각 풀의 구체적인 참여 요건을 확인할 수 있습니다. 아직 요건을 충족하지 못했다면 먼저 해당 거래 또는 입금 미션을 완료해 주세요. 조건이 충족되면 이벤트에 참여할 수 있습니다.


참여 요건을 충족했다면 지금 신청하기를 클릭하고 커밋할 수량을 입력한 후 확인을 클릭하여 참여를 완료하세요.

참고: 각 사용자에게는 최대 신청 한도가 적용됩니다. 구체적인 한도는 이벤트 페이지를 참조하세요.


또한 Launchpad 이벤트에 친구를 초대하여 보상을 받을 수 있습니다.

Launchpad 초대 보상은 Airdrop+ 초대 보상과 함께 받을 수 없다는 점에 유의하세요. 초대자는 실제 참여 순서와 관계없이 초대받은 친구가 가장 먼저 완료한 이벤트에 따라 보상을 받게 됩니다. 이 규칙은 Launchpad와 Airdrop+ 초대 보상이 중복 적용되지 않음을 명확히 하기 위한 것으로, Launchpad 초대 보상을 다른 보상 유형(예: 커미션 또는 리베이트)과의 중복 적용 여부에는 영향을 미치지 않습니다. 보상은 친구가 해당 이벤트를 완료한 시점을 기준으로 엄격히 지급됩니다.


2.2 신청한 토큰을 사용하는 방법


신청한 토큰을 사용하려면 참여한 신청 풀의 세부 정보 페이지로 이동하여 신청 취소를 클릭합니다. 신청이 취소되면 토큰은 즉시 현물 지갑으로 반환됩니다.

신청 취소 정책은 프로젝트별로 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 이벤트 페이지에서 확인해 주시기 바랍니다.


2.3 Launchpad 보상 확인 방법


MEXC 공식 웹사이트에서 자산 위에 마우스를 올려놓고 이벤트 보상을 클릭합니다.

보상 기록 페이지에서 현물 이벤트 를 선택한 다음 Launchpad를 클릭하여 Launchpad 보상 내역을 확인합니다.



3. 자주 묻는 질문(FAQ)


3.1 MEXC Launchpad 참여 시 어떤 토큰을 사용할 수 있나요?

Launchpad 프로젝트는 일반적으로 MX, USDT 또는기타 지원되는 토큰으로 신청할 수 있습니다. 지원되는 토큰에 대한 자세한 내용은 특정 Launchpad 이벤트 페이지를 참조해 주세요.

3.2 토큰 가격은 어떻게 결정되나요?

각 신규 토큰의 신청 가격은 신청 기간이 시작되기 전에 Launchpad 이벤트 페이지에 MX, USDT 또는 지원되는 토큰로 표시됩니다.

3.3 신청에 사용한 자금은 차감되나요?

네. 신청이 성공하면 해당 금액이 차감됩니다. 신청에 실패하면 자금이 동결 해제되어 24시간 이내에 현물 지갑으로 전액 반환됩니다.

3.4 제가 받는 토큰 수량은 어떻게 계산되나요?

초과신청되지 않은 경우(즉, 총 신청 금액 ≤ 총 토큰 할당량): 신청한 전체 금액을 기준으로 토큰이 할당됩니다(예: 1 USDT = X 신규 토큰).
초과 신청(즉, 총 신청 금액 > 총 토큰 할당량): 토큰은 비례에 따라 분배됩니다.  사용자 할당량 = (사용자 기여 금액/전체 기여 금액) × 총 토큰 할당량

3.5 예상보다 적은 토큰을 받은 이유는 무엇인가요?

초과 신청 시나리오에서 할당은 비례적으로 이루어집니다. 할당된 금액이 0.00000001(소수점 이하 8자리)보다 작으면 무효로 간주되어 환불될 수 있습니다.

3.6 신청이 실패하면 환불받을 수 있나요?

네. 미션 미완료, 너무 적은 할당량, 프로젝트 취소, 비정상적인 계정 동작 등의 이유로 실패가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 24시간 이내에 현물 지갑으로 자금이 전액 환불됩니다.

3.7 토큰은 언제 지급되나요?

토큰 지급 일정은 특정 Launchpad 이벤트 페이지를 참조해 주세요. 보상이 지급되면 자산 → 현물 → 현물 명세서 → 이벤트/예금 → Launchpad 에서 보상을 확인할 수 있습니다.


3.8 제가 받은 토큰에는 락업 기간이 적용되나요?

대부분의 경우 토큰은 즉시 거래할 수 있습니다. 락업 기간 적용 여부에 대한 자세한 내용은 특정 프로젝트 공지를 참조해 주세요.

자세한 내용은 Launchpad 이벤트 페이지를 참조하세요.

면책 조항: 본 자료는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 전문적인 조언이 아니며 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 행위는 본인의 재량과 책임 하에 이루어집니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

효율적인 현물 거래를 위한 MEXC 거래 규칙 가이드

암호화폐 현물 거래에서 가격 분석과 전략 선택 외에도 거래 플랫폼의 시장 규칙을 이해하고 준수하는 것은 동등하게 중요합니다. MEXC 사용자에게 각 거래 페어은 고유한 가격 변동뿐만 아니라 최소 주문 금액, 최소 가격 변동폭, 최소 주문 금액, 다양한 주문 유형별 최대 미결제 주문량 등 특정 주문 규칙 세트를 가지고 있습니다. 이러한 규칙을 모르면 트레이더

현물 거래 수수료의 계산 방법

현물 거래 수수료의 계산 방법

현물 거래 수수료 징수 규정은 화폐시장이 거래되는 것으로, 해당 화폐는 수수료로 공제됩니다. 그리고 거래 수수료는 거래량에 해당 수수료율을 곱하여 계산합니다.MEXC 플랫폼에서 현물 거래 시 메이커 0%, 테이커 0.05%의 수수료 혜택을 받을 수 있습니다.메이커는 매칭할 해당 주문이 없는 주문으로, 주문이 체결될 때까지 기다려야 합니다.테이커는 시장의 대

장전 거래란?

장전 거래란?

1. 장전 거래란?장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환은 사용자가 기존의 호가창, 주문, 매칭 절차 없이도 서로 다른 암호화폐 간 자산을 빠르게 교환할 수 있는 독점 기능입니다. 이 서비스는 속도와 간편성, 호가 매칭을 기다릴 필요 없이 즉시 거래를 체결할 수 있다는 점이 특징입니다. 효율적이고 사용자 친화적인 경험을 제공하여 MEXC 플랫폼의 모든 사용자가 원활하게 암호화폐를 거래할 수 있습니다

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요