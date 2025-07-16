Launchpad란?





MEXC Launchpad는 고품질 프로젝트와 확립된 토큰을 유리한 가격으로 보장된 접근을 제공하는 혁신적인 토큰 발행 플랫폼입니다. 사용자는 특정 미션을 완료하고 참여 요건을 충족하면 참여할 수 있습니다. 참가자는 MX, USDT 또는 지원되는 토큰을 사용하여 Launchpad 풀에 가입하여 유망한 토큰이나 확립된 자산을 공정하게 취득할 수 있습니다.

MEXC Launchpad는 두 가지 유형의 이벤트를 제공합니다:

조기 접근: 유망한 프로젝트의 토큰을 유리한 가격에 가장 먼저 구매할 수 있는 기회입니다.

할인 구매: 주류 토큰을 대폭 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다.









MEXC 플랫폼에서 KYC 인증을 완료한 모든 사용자는 Launchpad 이벤트에 참여할 수 있습니다. 일부 Launchpad 풀은 신규 사용자에게만 제한될 수 있습니다. 구체적인 자격 요건은 이벤트 페이지를 참조해 주세요.





토큰 보상을 받으려면 이벤트가 종료되기 전에 고급 KYC 인증을 완료해야 합니다. 보상은 이벤트 종료 후 현물 지갑으로 지급됩니다.





중요 참고사항:

마켓 메이커, 기관 계정, 제한된 국가 또는 지역의 사용자는 참여할 수 없습니다.

일반적으로 Launchpad 이벤트 기간 동안 토큰을 신청하는 데 필요한 최소 금액이 있습니다. 이벤트 기간 동안 신청한 토큰은 일시적으로 잠깁니다.

Launchpad 참여에 사용된 MX 토큰은 Kickstarter에 동시에 사용할 수 없습니다.









여기서는 웹 버전을 예로 들어 Launchpad 이벤트에 참여하는 방법을 설명하겠습니다. 앱은 웹사이트에서의 방법과 유사합니다.









MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 상단 탐색 모음에서 이벤트를 선택한 다음 Launchpad를 클릭하여 이벤트 페이지로 들어갑니다.









이벤트 페이지에서 아래로 스크롤하면 현재 진행 중인 모든 Launchpad 이벤트를 확인할 수 있습니다.





참여하려는 이벤트를 선택하고 지금 등록하기를 클릭합니다.





참고: Launchpad 이벤트에 처음 참여하는 경우, 지금 등록하기를 클릭하면 보안 알림이 표시됩니다. 이를 읽은 후 계속 진행하시려면 등록 확인을 클릭하세요.









등록이 완료되면 참여하려는 풀을 선택하고 지금 신청하기를 클릭하여 세부 정보 페이지로 들어갑니다.





참고: 일부 풀은 신규 사용자에게만 제공됩니다. 구체적인 자격 요건은 이벤트 페이지를 참조하시기 바랍니다. “신규 사용자”는 이벤트 기간 동안 가입한 사용자 또는 이벤트 이전에 총 입금액(온체인, 법정화폐, P2P 입금 포함)이 $100 미만인 사용자를 의미합니다.









세부 정보 페이지에서 각 풀의 구체적인 참여 요건을 확인할 수 있습니다. 아직 요건을 충족하지 못했다면 먼저 해당 거래 또는 입금 미션을 완료해 주세요. 조건이 충족되면 이벤트에 참여할 수 있습니다.









참여 요건을 충족했다면 지금 신청하기를 클릭하고 커밋할 수량을 입력한 후 확인을 클릭하여 참여를 완료하세요.





참고: 각 사용자에게는 최대 신청 한도가 적용됩니다. 구체적인 한도는 이벤트 페이지를 참조하세요.









또한 Launchpad 이벤트에 친구를 초대하여 보상을 받을 수 있습니다.





Launchpad 초대 보상은 Airdrop+ 초대 보상과 함께 받을 수 없다는 점에 유의하세요. 초대자는 실제 참여 순서와 관계없이 초대받은 친구가 가장 먼저 완료한 이벤트에 따라 보상을 받게 됩니다. 이 규칙은 Launchpad와 Airdrop+ 초대 보상이 중복 적용되지 않음을 명확히 하기 위한 것으로, Launchpad 초대 보상을 다른 보상 유형(예: 커미션 또는 리베이트)과의 중복 적용 여부에는 영향을 미치지 않습니다. 보상은 친구가 해당 이벤트를 완료한 시점을 기준으로 엄격히 지급됩니다.













신청한 토큰을 사용하려면 참여한 신청 풀의 세부 정보 페이지로 이동하여 신청 취소를 클릭합니다. 신청이 취소되면 토큰은 즉시 현물 지갑으로 반환됩니다.





신청 취소 정책은 프로젝트별로 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 이벤트 페이지에서 확인해 주시기 바랍니다.













MEXC 공식 웹사이트에서 자산 위에 마우스를 올려놓고 이벤트 보상을 클릭합니다.





보상 기록 페이지에서 현물 이벤트 를 선택한 다음 Launchpad를 클릭하여 Launchpad 보상 내역을 확인합니다.

















Launchpad 프로젝트는 일반적으로 MX, USDT 또는기타 지원되는 토큰으로 신청할 수 있습니다. 지원되는 토큰에 대한 자세한 내용은 특정 Launchpad 이벤트 페이지를 참조해 주세요.





각 신규 토큰의 신청 가격은 신청 기간이 시작되기 전에 Launchpad 이벤트 페이지에 MX, USDT 또는 지원되는 토큰로 표시됩니다.





네. 신청이 성공하면 해당 금액이 차감됩니다. 신청에 실패하면 자금이 동결 해제되어 24시간 이내에 현물 지갑으로 전액 반환됩니다.





초과신청되지 않은 경우(즉, 총 신청 금액 ≤ 총 토큰 할당량): 신청한 전체 금액을 기준으로 토큰이 할당됩니다(예: 1 USDT = X 신규 토큰).

초과 신청(즉, 총 신청 금액 > 총 토큰 할당량): 토큰은 비례에 따라 분배됩니다. 사용자 할당량 = (사용자 기여 금액/전체 기여 금액) × 총 토큰 할당량





초과 신청 시나리오에서 할당은 비례적으로 이루어집니다. 할당된 금액이 0.00000001(소수점 이하 8자리)보다 작으면 무효로 간주되어 환불될 수 있습니다.





네. 미션 미완료, 너무 적은 할당량, 프로젝트 취소, 비정상적인 계정 동작 등의 이유로 실패가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 24시간 이내에 현물 지갑으로 자금이 전액 환불됩니다.





토큰 지급 일정은 특정 Launchpad 이벤트 페이지를 참조해 주세요. 보상이 지급되면 자산 → 현물 → 현물 명세서 → 이벤트/예금 → Launchpad 에서 보상을 확인할 수 있습니다.









대부분의 경우 토큰은 즉시 거래할 수 있습니다. 락업 기간 적용 여부에 대한 자세한 내용은 특정 프로젝트 공지를 참조해 주세요.





자세한 내용은 Launchpad 이벤트 페이지를 참조하세요.



