계정 보안 강화를 위한 6가지 방법





이 글에서는 간단한 계정 보호 방법과 실천해야 할 몇 가지 좋은 습관에 대해 설명합니다.









인터넷에 있는 모든 계정, 특히 암호화폐 거래 계정과 같이 자산을 보관하는 계정에 대해 서로 다른 고강도 비밀번호를 설정해야 합니다. 비밀번호 길이는 8자 이상으로 설정하고 대문자와 소문자, 숫자, 특수 문자를 반드시 포함하시기 바랍니다.





강력한 비밀번호를 설정하는 것은 좋은 시작이지만, 앞으로 계정이 위험에서 벗어날 수 있다는 의미는 아닙니다. 공격자는 다양한 방법으로 비밀번호 도용을 시도하므로 계정의 보안을 지키기 위해 정기적으로 비밀번호를 변경하는 습관을 들이는 것이 좋습니다.





MEXC 계정 비밀번호를 변경하면 앞으로 24시간 이내에 자금을 인출할 수 없다는 점에 유의하세요. 이는 잠재적인 공격자가 비밀번호를 변경하여 자금을 탈취하는 것을 방지합니다.









계정을 만든 후에는 먼저 2단계 인증(2FA)을 활성화하는 것이 중요합니다. Google Authenticator 를 사용하는 것이 좋습니다. 새 휴대폰에서 2FA 코드를 사용해야 할 경우를 대비하여 재설정 키를 기록해 두는 것이 좋습니다. Google Authenticator를 사용할 때는 클라우드 동기화 기능을 비활성화해야 한다는 점에 유의하세요. 이 기능을 사용하면 2단계 인증 비공개 키가 유출되어 계정이 유출될 위험이 높아질 수 있습니다.





이메일 인증 또는 모바일 인증 등 다른 2단계 인증 방법도 있습니다. 이메일 계정으로 로그인하는 사용자의 경우 이메일 비밀번호를 안전하게 관리하고 이메일 자체의 보안 조치를 강화하여 계정의 보안에 영향을 줄 수 있는 이메일이 유출되는 것을 방지하는 것이 좋습니다.









계정의 로그인 디바이스 기록은 최근 로그인 기록에서 확인할 수 있습니다. 익숙하지 않거나 사용하지 않는 디바이스가 있다면 삭제해 주세요. 또한 계정에 로그인한 IP 주소와 시간도 확인할 수 있습니다. 의심스러운 로그인이 발견되면 즉시 계정을 동결하시기 바랍니다.









계정에는 [출금 화이트리스트]라는 보안 기능이 있습니다. 자산 출금을 위해 지갑 주소를 화이트리스트에 추가할 수 있습니다. 화이트 리스트 기능을 활성화하면 화이트 리스트에 있는 주소로만 출금이 가능합니다.









피싱은 범죄자가 개인 정보를 얻기 위해 개인이나 기업을 사칭하는 네트워크 공격 유형입니다. 현재 가장 일반적인 공격 방법이므로 항상 주의해야 합니다.





로그인할 때마다 주소를 수동으로 입력하지 않도록 브라우저 북마크에 MEXC 공식 웹사이트를 저장하시기 바랍니다. 아직 MEXC 공식 웹사이트를 북마크에 추가하지 않았다면 다음 링크 https://www.mexc.com/ko-KR 를 추가할 수 있습니다. 이 간단한 조치만으로도 수많은 MEXC 사칭 웹사이트를 클릭하지 않고 계정 정보를 입력하도록 속이는 것을 방지할 수 있습니다.





또한 피싱 방지 코드 기능을 사용하시길 권장드립니다. 이 기능에서는 MEXC에서 보내는 이메일에 시스템이 자동으로 삽입할 고유 코드를 설정할 수 있습니다. 피싱 방지 코드를 활성화하면 수신한 이메일의 진위 여부를 확인할 수 있습니다.









MEXC-API는 전문 트레이더가 MEXC 거래 엔진을 최대한 활용할 수 있도록 도와줍니다.





그러나 API 키를 사용하는 경우 데이터를 외부 애플리케이션과 공유해야 하므로 특정 위험도 따릅니다. 따라서 MEXC-API를 사용할 때는 IP 주소에 따라 접근을 제한하는 것이 좋습니다. 화이트 리스트에 있는 IP 주소에만 접근 권한이 있습니다. 또한 API 키는 유출을 방지하기 위해 정기적으로 업데이트해야 합니다.









이 글에서는 사용자의 계정을 보호하고 힘들게 얻은 귀중한 가상 자산을 해커가 탈취하는 것을 예방하는 데 도움이 되는 다양하고 간단한 방법을 소개했습니다. 현재 계정의 보안 수준을 확인하려면 MEXC 웹사이트 내 [보안]에서 확인하세요. MEXC 앱을 사용 중이라면 [보안] 탭에서도 확인할 수 있습니다.