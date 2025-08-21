MEXC 카피 트레이딩 튜토리얼 (웹사이트)





카피 트레이딩은 다른 트레이더가 체결한 거래를 카피하는 과정으로, 이는 모든 작업을 포함합니다. 이 글에서는 웹사이트를 이용한 카피 트레이딩 과정을 설명합니다.









MEXC 공식 웹사이트를 열고 계정에 로그인합니다. 상단에서 [선물거래]를 클릭하고 [카피 트레이딩]을 선택하면 MEXC 카피 트레이딩 페이지로 들어갑니다.









카피 트레이딩 페이지에서 아래로 스크롤하면 전체 순위, 최고 ROI, 최고 손익 등 카테고리별로 정렬된 상위 트레이더를 볼 수 있습니다. [모든 트레이더]를 클릭하여 현재 트레이더의 전체 목록을 볼 수도 있습니다. 선호하는 트레이더를 선택하고 [카피 트레이딩]을 클릭하여 카피 트레이딩 파라미터 설정 페이지로 들어갑니다.









카피 트레이딩 파라미터 설정 페이지의 좌측에서 카피 트레이딩하고자 하는 선물 페어를 선택합니다. "모두"를 체크하여 모든 선물 페어를 선택하거나 카피할 선물 페어를 하나 이상 선택할 수 있습니다.









카피 트레이딩 파라미터 설정 페이지의 오른쪽에서 [스마트 비율], [고정 금액], [고정 비율]의 세 가지 카피 트레이딩 방식 중에서 선택할 수 있습니다.





스마트 비율: 포지션 오픈을 위한 주문당 트레이더의 금액 할당량을 복사합니다

고정 금액: 거래를 복사할 때마다 동일한 금액의 증거금을 투자합니다.

고정 비율: 각 카피 트레이딩의 주문 수량은 트레이더가 체결한 주문 수량의 특정 배수가 됩니다.









스마트 비율 방법을 예로 들어 카피 트레이딩 과정을 설명해드리겠습니다. 다른 카피 트레이딩 방법도 비슷하게 작동합니다.





카피 트레이딩을 진행하려면 카피 트레이딩 금액이 30 USDT 이상이어야 합니다. 현물 계정 잔액이 이 요건을 충족하지 못하면 [자금 이체]를 클릭하여 선물 또는 법정화폐 계정에서 충전할 수 있습니다.



카피 트레이딩 계정의 총 자산이 미리 설정한 계정 스탑로스 금액에 도달하면, 카피 트레이딩이 종료됩니다. 모든 포지션은 시장가로 청산되며, 남은 자산은 현물 계정으로 이체됩니다. 시장 변동성으로 인해 종료 시점의 실제 총 자산은 설정한 값과 다소 차이가 있을 수 있습니다.



“트레이더의 청산 설정"에서 [청산 팔로우하기] 또는 [팔로우 안 함]을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 트레이더의 포지션이 청산될 때 카피 트레이딩 포지션을 청산할지 여부를 결정합니다.





“추가 설정"에서 리스크 관리, 마진, 레버리지, 슬리피지 설정 등 추가 매개변수를 구성할 수 있습니다.





모든 설정이 구성되면 [다음 단계]를 클릭합니다.









카피 트레이딩 설정을 검토한 후 확인되면 [제출]을 클릭하여 카피 트레이딩 절차를 완료합니다.













MEXC 카피 트레이딩의 [상위 트레이더] 페이지에서 전체 순위, 최고 수익률, 최고 손익, 최다 팔로워 순으로 분류된 트레이더 목록을 확인할 수 있습니다. 트레이더 패널에서는 7일간 ROI, 7일간 손익, 7일간 승률, 거래 빈도, 수익 분배 비율 등 각 트레이더에 대한 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.









[모든 트레이더] 탭을 선택할 수도 있습니다. MEXC 카피 트레이딩 페이지에서 7일간 손익, 총 수익률, 총 승률 등 다양한 기준에 따라 트레이더를 정렬하여 마음에 드는 트레이더를 찾을 수 있습니다.





트레이더 프로필 카드에서 과거 거래 데이터와 키워드도 확인할 수 있습니다. 트레이더를 선택할 때 이러한 데이터 포인트를 참고할 수 있습니다.





트레이더의 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다. 따라서 카피 트레이딩 금액을 현명하게 배분하고 TP/SL을 설정하며 개인 자산이 변동폭을 통제할 수 있는 범위 내에서 유지되도록 하는 것이 좋습니다.













MEXC 카피 트레이딩 페이지에서 트레이더 카드의 [>]를 클릭합니다.









[나의 카피 트레이딩] 섹션에서 [나의 트레이더]를 클릭하면 현재 팔로우 중인 트레이더의 카피 트레이딩을 확인할 수 있습니다. [팔로우 취소] 또는 [편집]을 클릭할 수 있습니다.





[편집]을 클릭하면 트레이딩 매개변수 설정 복사 페이지로 돌아가서 거래를 복사할 선물을 재구성하고 카피 트레이딩 방법 및 기타 설정을 변경할 수 있습니다. [팔로우 취소]를 클릭하면 현재 트레이더의 팔로우를 중지할 수 있습니다.





카피 트레이딩 금액 열에서 연필 아이콘을 클릭하여 카피 트레이딩 금액을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 최소 카피 트레이딩 금액은 30 USDT입니다.









