그리기 도구 사용 방법 (기본 버전 차트)

암호화폐 거래에서 거래자들은 종종 차트에 패턴을 그려 시장 추세를 분석하여 매수 또는 매도 결정을 내립니다. MEXC 거래소는 다양한 기본 그리기 도구를 제공하여 사용자가 다양한 모양을 그릴 수 있고 시장 추세를 평가할 수 있도록 도와줍니다.









웹사이트를 사용할 때 현물 거래용 기본 버전 차트 페이지에서 다음 단계를 통해 그리기 도구에 액세스할 수 있습니다. 선물 거래용 Original 차트 페이지에서는 기본적으로 차트 왼쪽에 그리기 도구가 표시되므로 그리기 도구 버튼을 클릭할 필요가 없습니다. 그 외에는 현물 및 선물 거래 모두 차트 그리기 도구를 사용하는 단계는 동일합니다.





①그리기 도구 버튼을 클릭하면 차트 왼쪽에 추세선, 확장형, 가격선, 피보나치 되돌림 등 다양한 그리기 도구가 나타납니다.









② 마우스 커서를 원하는 도구로 이동하고 클릭합니다. 그런 다음 커서를 해당 암호화폐의 차트로 이동하여 그리기를 시작합니다.









③ 그리기를 완료한 후 스크린샷 버튼을 클릭한 다음 [이미지 다운로드] 또는 [이미지 복사]를 클릭하여 스크린샷을 공유할 수 있습니다.













④ 그려놓은 특정 도형을 삭제하려면 해당 도형을 클릭한 다음 표시되는 휴지통 아이콘을 선택합니다.













앱에서 차트 그리기 도구를 사용하는 단계는 현물 및 선물 거래 모두 동일합니다. 여기서는 현물 거래의 프로세스를 보여드리겠습니다.





①거래 페이지로 이동 후 오른쪽 상단 모서리에 있는 캔들스틱 아이콘을 탭합니다.









② 오른쪽 상단 모서리에 있는 차트 설정 버튼을 탭합니다.





③ [그리기]를 탭합니다.













④ 도형을 그리려면 원하는 도형을 선택하고 손가락을 해당 차트로 이동합니다.









⑤ 그리기를 완료한 후 공유 버튼을 클릭하여 저장하거나 다른 사람들과 공유할 수 있습니다.













⑥ 그려놓은 특정 도형을 삭제하려면 해당 도형을 클릭한 다음 표시되는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.



