암호화폐 거래에서 거래자들은 종종 차트에 패턴을 그려 시장 추세를 분석하여 매수 또는 매도 결정을 내립니다. MEXC 거래소는 다양한 기본 그리기 도구를 제공하여 사용자가 다양한 모양을 그릴 수 있고 시장 추세를 평가할 수 있도록 도와줍니다. 웹사이트 웹사이트를 사용할 때 현물 거래용 기본 버전 차트 페이지에서 다음 단계를 통해 그리기 도구에 액세스할 수 암호화폐 거래에서 거래자들은 종종 차트에 패턴을 그려 시장 추세를 분석하여 매수 또는 매도 결정을 내립니다. MEXC 거래소는 다양한 기본 그리기 도구를 제공하여 사용자가 다양한 모양을 그릴 수 있고 시장 추세를 평가할 수 있도록 도와줍니다. 웹사이트 웹사이트를 사용할 때 현물 거래용 기본 버전 차트 페이지에서 다음 단계를 통해 그리기 도구에 액세스할 수
튜토리얼/초보자 가이드/기술적 지표/그리기 도구 사용 방법 (기본 버전 차트)

그리기 도구 사용 방법 (기본 버전 차트)

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#차트 보조지표

암호화폐 거래에서 거래자들은 종종 차트에 패턴을 그려 시장 추세를 분석하여 매수 또는 매도 결정을 내립니다. MEXC 거래소는 다양한 기본 그리기 도구를 제공하여 사용자가 다양한 모양을 그릴 수 있고 시장 추세를 평가할 수 있도록 도와줍니다.


웹사이트


웹사이트를 사용할 때 현물 거래용 기본 버전 차트 페이지에서 다음 단계를 통해 그리기 도구에 액세스할 수 있습니다. 선물 거래용 Original 차트 페이지에서는 기본적으로 차트 왼쪽에 그리기 도구가 표시되므로 그리기 도구 버튼을 클릭할 필요가 없습니다. 그 외에는 현물 및 선물 거래 모두 차트 그리기 도구를 사용하는 단계는 동일합니다.

①그리기 도구 버튼을 클릭하면 차트 왼쪽에 추세선, 확장형, 가격선, 피보나치 되돌림 등 다양한 그리기 도구가 나타납니다.


② 마우스 커서를 원하는 도구로 이동하고 클릭합니다. 그런 다음 커서를 해당 암호화폐의 차트로 이동하여 그리기를 시작합니다.


③ 그리기를 완료한 후 스크린샷 버튼을 클릭한 다음 [이미지 다운로드] 또는 [이미지 복사]를 클릭하여 스크린샷을 공유할 수 있습니다.




④ 그려놓은 특정 도형을 삭제하려면 해당 도형을 클릭한 다음 표시되는 휴지통 아이콘을 선택합니다.



앱에서 차트 그리기 도구를 사용하는 단계는 현물 및 선물 거래 모두 동일합니다. 여기서는 현물 거래의 프로세스를 보여드리겠습니다.

①거래 페이지로 이동 후 오른쪽 상단 모서리에 있는 캔들스틱 아이콘을 탭합니다.



② 오른쪽 상단 모서리에 있는 차트 설정 버튼을 탭합니다.


③ [그리기]를 탭합니다.



④ 도형을 그리려면 원하는 도형을 선택하고 손가락을 해당 차트로 이동합니다.


⑤ 그리기를 완료한 후 공유 버튼을 클릭하여 저장하거나 다른 사람들과 공유할 수 있습니다.




⑥ 그려놓은 특정 도형을 삭제하려면 해당 도형을 클릭한 다음 표시되는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.



인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

암호화폐 거래 지표를 활용한 시장 동향 마스터하기: 완벽한 가이드

암호화폐 거래 지표를 활용한 시장 동향 마스터하기: 완벽한 가이드

암호화폐 거래에서 기술적 지표 분석은 수학적 및 통계적 공식을 사용하여 시장 동향을 평가하는 정량적 분석 기법입니다. 특정 계산을 통해 가격과 거래량 데이터를 처리함으로써 투자자에게 시장 방향에 대한 직관적인 통찰력을 제공합니다. MEXC는 이동 평균(MA), 지수 이동 평균(EMA), 이동 평균 수렴 확산 지수(MACD), 볼린저 밴드(BOLL), 상대

암호화폐 거래 성공을 위한 가격선과 고저가선 마스터하기

암호화폐 거래 성공을 위한 가격선과 고저가선 마스터하기

암호화폐 거래에서 캔들스틱 차트는 트레이더의 일일 시장 분석에 필수적인 도구입니다. 그 중에서도 가격선과 고저가선은 기술적 분석의 기본적이면서도 중요한 요소입니다. 이를 정확히 이해하고 활용하면 트레이더는 시장 트렌드와 가격 움직임을 더 잘 해석할 수 있으며, 이는 더 현명한 거래 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.*BTN-선물 거래 여정 시작하기&BTNUR

파라볼릭 SAR이란 무엇인가요?

파라볼릭 SAR이란 무엇인가요?

파라볼릭 SAR(Stop and Reverse)은 가격 추세의 방향을 결정하고 잠재적 반전 지점을 식별하기 위해 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 이 지표는 캔들스틱 위 또는 아래에 위치한 일련의 작은 점을 가격 차트에 표시하여 트레이더가 추세 방향을 평가하고 스탑로스 수준 또는 목표 가격을 설정하는 데 도움을 줍니다. 일반적으로 추세 추종 전략에 적용

일목균형표 차트란?

일목균형표 차트란?

일목균형표 차트는 여러 기술 지표를 하나의 차트에 결합한 기술적 분석 방법입니다. 잠재적 지지 및 저항 영역, 추세 방향을 표시하고 명확한 가격 움직임 분석을 제공하여 거래자가 최적의 진입 및 청산 지점을 찾을 수 있도록 도와줍니다.일목균형표 차트는 1930년대 일본 저널리스트 고이치 호소다(Goichi Hosoda)에 의해 제안되었습니다. 이 분석 기법에

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요