서드파티(Third-Party) 계정을 사용하여 MEXC에 로그인하는 방법





이 가이드는 웹 플랫폼에서 서드파티 계정을 사용하여 MEXC에 로그인하는 방법을 안내합니다. 모바일 앱에서도 유사한 절차로 진행하실 수 있습니다.









로그인 버튼을 클릭합니다. MEXC 공식 웹사이트 에 접속한 후, 홈페이지에서버튼을 클릭합니다.









MEXC에 로그인하려면 지원되는 서드파티 로그인 방법 중 하나를 선택하세요. 현재 Google, Apple, MetaMask, Telegram 등의 옵션이 제공됩니다. 이 가이드에서는 Google 계정을 사용한 로그인 과정을 안내합니다.









Google 아이콘을 클릭하면 Google 로그인 팝업 창이 열립니다. 로그인할 Google 계정을 선택하여 MEXC 로그인을 진행하세요.









개인정보 처리방침을 검토한 후, 계속하기 버튼을 클릭하여 진행하세요.













Google 등 서드파티 계정으로 로그인한 후, 계정 연동 페이지로 이동합니다. 기존 MEXC 계정에 연동하기 버튼을 클릭하세요.





참고: 하나의 서드파티 계정은 한 개의 MEXC 계정에만 연동할 수 있습니다.









연동하려는 MEXC 계정의 이메일과 비밀번호를 입력한 후, 로그인 버튼을 클릭하세요.









보안 인증을 완료하세요.









이메일 인증 코드를 입력한 후, 확인 버튼을 클릭하세요. 로그인에 성공하면 MEXC 홈페이지로 이동됩니다.









프로필 아이콘에서 보안을 클릭하면, 서드파티 계정 연동 항목에서 MEXC 계정이 서드파티 계정과 성공적으로 연동된 것을 확인할 수 있습니다.













이미 MEXC 계정에 로그인한 상태에서 서드파티 계정을 연동하려면 다음 단계를 따르세요:





1) 우측 상단의 프로필 아이콘을 클릭하고 보안으로 이동합니다.

2) 서드파티 계정 연동 섹션에서 지원되는 서드파티 플랫폼을 확인합니다.

3) 원하는 플랫폼 옆에 있는 연동 버튼을 클릭하고 화면 안내에 따라 연동을 완료하세요.













보안 메뉴에서 서드파티 계정 연동 섹션으로 이동합니다. 이미 연동된 서드파티 계정을 찾아 연동 해제 버튼을 클릭하여 연동을 해제하세요.









확인 팝업이 나타납니다. 확인 버튼을 클릭하여 연동 해제를 완료하세요.









