현물 거래 페이지에서 자주 사용하는 추가 기능

2025년 7월 16일MEXC
MEXC의 현물 거래 페이지에서는 핵심 거래 기능 외에도 다양한 보조 기능을 제공하여 효과적으로 현물 거래를 할 수 있도록 도와줍니다.

웹 플랫폼에 비해 앱은 크기 등의 요인으로 인해 포괄적인 보조 기능을 많이 제공하지 않을 수 있습니다. 이 문서에서는 웹 플랫폼을 예로 들어 이러한 보조 기능을 설명합니다.

공식 MEXC 웹사이트에 로그인합니다. 현물 거래 페이지에서 오른쪽 상단의 [⚙️] 버튼을 클릭하여 설정 페이지로 이동하면 주문 등을 위한 보조 기능을 설정할 수 있습니다.


1. 주문 확인


주문 확인 기능을 사용하면 주문 과정에서 주문을 검토하고 확인할 수 있어 입력 오류 등으로 인한 잠재적 손실을 방지할 수 있습니다. [⚙️] 버튼을 클릭하여 설정 페이지에 액세스한 다음 '주문 확인' 오른쪽의 토글을 클릭하여 기능을 켜고 기능을 적용할 주문 방법을 선택하여 설정을 완료합니다.


예시로 지정가 주문을 예로 들어보겠습니다.

[지정가 주문]을 클릭하여 지정가 주문 유형을 선택하고 2달러에 500 MX를 매수합니다. [MX 매수]를 클릭하면 "주문 확인" 창이 나타납니다. 거래 페어, 유형/방향, 가격, 수량, 총 금액 등 개시된 지정가 주문의 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 모든 것이 올바른지 확인한 후 [확인]을 클릭하여 주문을 체결합니다.


2. 대량 주문 확인


주문 확인 기능과 마찬가지로 대량 주문 확인 기능은 단일 대량 거래에서 감독 소홀로 인한 잠재적 자산 손실을 방지하기 위해 고안되었습니다. 이 기능을 사용하면 정식으로 주문하기 전에 개시된 주문을 다시 확인할 수 있습니다. 임계금액을 직접 설정할 수 있으며 주문 금액이 설정한 임계금액보다 크거나 같으면 대량 주문 확인 기능이 트리거됩니다. 그렇지 않으면 활성화되지 않습니다.


마찬가지로 예시로 지정가 주문을 예로 들어보겠습니다. 이 예시에서는 대량 주문 확인 기능의 임계금액을 1,000 USDT로 설정했습니다.

[지정가 주문]을 클릭하여 지정가 주문 유형을 선택하고 2달러에 600 MX를 구매합니다. [MX 매수]를 클릭하면 "대량 주문 확인" 창이 나타나고 주황색으로 안내 메시지가 표시됩니다.

"지정가 주문 확인" 창에서 거래 페어, 유형/방향, 가격, 수량, 총금액 등 오픈된 지정가 주문의 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 모든 것이 올바른지 확인한 후 [확인]을 클릭하여 주문을 체결합니다. 그렇지 않으면 [취소]를 클릭하여 주문을 취소합니다.


3. 시장가 주문이 완전히 체결되지 않은 경우 팝업 표시


시장가 주문은 사용자가 현재 시장가로 신속하게 거래를 체결할 수 있는 주문 유형입니다. 때로는 시장 변동이 심해 시장가 주문이 일부만 체결될 수 있습니다. "시장가 주문이 완전히 체결되지 않은 경우 팝업 알림" 기능을 활성화한 경우 시장가 주문이 완전히 체결되지 않은 경우 팝업으로 알림을 받을 수 있습니다.

4. 주문 알림


주문 알림 기능을 활성화한 경우 주문이 완료되면 시스템에서 경고음이 울리고 페이지 오른쪽 하단에 주문이 성공했음을 알리는 메시지가 표시됩니다. '알림 메시지' 또는 '소리' 옵션을 확인하여 원하는 알림 방법을 선택할 수 있습니다.


5. 오픈 포지션에서 예상되는 손익


MEXC 플랫폼에서 현물 거래 페이지 하단의 "오픈 포지션" 섹션에서 보유하고 있는 다양한 유형의 토큰의 손익 상황을 확인할 수 있습니다. 이 기능은 현재 전체 손익과 다양한 유형의 보유 토큰의 손익을 직관적으로 표시합니다.

MEXC 플랫폼에서 전적으로 구매한 토큰의 경우, 플랫폼에서 평균 매수 가격을 계산하고 포지션의 현재 손익 정보를 제공합니다. 그러나 토큰을 다른 플랫폼에서 MEXC로 일부 또는 전부 출금한 경우, "평균 매수 가격"을 수동으로 편집하고 설정한 후 현재 포지션의 손익을 확인할 수 있습니다.



6. 기타 보조 도구


위에서 언급한 주문 관련 기능 외에도 MEXC는 현물 거래에 도움이 되는 다양한 보조 도구를 제공합니다. 이러한 도구는 선호도와 특정 요구에 따라 사용할 수 있습니다.

6.1 그리기 도구


그리기 도구많은 숙련된 트레이더는 차트에 선을 그려 향후 시장 추세를 예측하는 것을 좋아합니다. MEXC는 사용자가 다양한 유형의 전문 분석을 위해 빠르게 선을 그릴 수 있는 그리기 도구를 제공하여 사용자가 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

그리기 도구에 대해 자세히 알아보려면 "그리기 도구 사용 방법" 문서를 참조하세요.

6.2 스크린샷 공유


스크린샷 공유 기능은 그리기 도구와 함께 자주 사용됩니다. 그리기 도구를 사용하여 미래 시장 동향을 예측한 후 아이디어를 친구들과 공유하고 싶은 경우 스크린샷 버튼을 클릭하면 현재 차트 페이지의 이미지가 생성되어 분석 내용을 쉽게 공유할 수 있습니다.


6.3 멀티 차트 표시


멀티 차트 표시는 다양한 토큰의 시장 모니터링 및 거래 효율성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 현재 MEXC 현물 거래는 TradingView 모드에서 멀티 차트 표시만 지원합니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 "선물 차트 레이아웃 변경 방법" 문서를 통해 확인할 수 있습니다.

6.4 레이아웃 설정


MEXC 현물 거래는 표준, 가로, 세로 세 가지 페이지 레이아웃 옵션을 제공합니다. 거래 페이지 오른쪽 상단의 [⚙️] 버튼을 클릭하면 원하는 레이아웃으로 전환할 수 있습니다.

또한 MEXC 현물 거래 페이지의 다른 섹션도 길게 눌러 드래그하여 크기를 조정할 수 있습니다. 섹션 오른쪽 하단의 [⌟]를 누르고 드래그하여 원하는 대로 크기를 조정할 수 있습니다.


현물 거래 페이지에서 제공하는 보조 기능은 주로 거래 효율성을 높이고 중요한 정보를 놓치는 것을 방지하는 데 목적이 있습니다. 일상적인 거래 활동 중에 이러한 다양한 기능을 사용해보고 자신의 거래 습관에 맞는 기능을 찾아 보다 효율적으로 거래할 수 있습니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

