비트코인 vs 알트코인: 5가지 핵심 요소에 대한 종합 분석

기능 비교
비트코인
알트코인(일반)
합의 메커니즘
작업 증명(Proof of Work, PoW)
PoW, 지분 증명(Proof of Stake, PoS), 위임 PoS, ZK-Rollups 등 다양한 메커니즘
네트워크 가동 시간
2009년부터 운영된 가장 오래된 메인넷
대부분 수명이 짧고 기술적 반복이 빈번함
스마트 컨트랙트
지원하지 않음
대부분 지원, 특히 스마트 컨트랙트 플랫폼에서 지원
확장성
제한된 블록 크기와 TPS
대부분 L2 솔루션, 샤딩(sharding), 병렬 체인 등을 통해 처리량 향상
구분
BTC
알트코인
가치 제안
디지털 가치 저장 수단, 인플레이션 헤지
주로 플랫폼 토큰, 거버넌스 토큰, 유틸리티 토큰
금융 기능
개인 간 거래(P2P), 가치 기준(anchor) 역할
대출, 거래, 보험, 스테이블코인 교환 등 다양한 DeFi 기능 지원
생태계
주로 가치 저장 수단 사용자, 투자자 및 보유자 중심
금융, 소셜, 게임 등 다양한 분야의 dApp 생태계 구축에 집중
응용 범위
비교적 단일 기능 중심
다양하고, 크로스체인 및 다중 시나리오 중심으로 발전
구분
BTC
알트코인
시장 순위
지속적으로 1위 유지, 약 40%의 시장 지배력 보유
일부 주요 알트코인에 시가총액 집중, 대부분 유동성 낮음
변동성
비교적 낮음. 인플레이션, 금리, 달러 인덱스 등 거시 경제 요인과 밀접한 관련
변동성 높음. 이야기(narrative)와 커뮤니티 심리에 큰 영향
투자자 프로필
주로 장기 보유자, 기관 투자자 참여 활발
더 투기적 성격, 개인 투자자 중심이며 뚜렷한 시장 사이클 존재
지표
BTC
알트코인
개발 모델
핵심 개발팀과 전 세계 자원봉사자들이 주도
대부분 스타트업 중심의 프로젝트 팀이 주도
업데이트 빈도
보수적인 업그레이드, 연간 1~2건의 주요 BIP 제안
특히 초기 단계에서 잦은 반복적 업데이트
생명 주기
16년간 안정적인 운영
대부분 1~5년의 비교적 짧은 생명주기
