PBTC

Purple Bitcoin (PBTC)은 비트코인의 희소성의 기본 원리와 Solana 네트워크의 현대적인 기능을 결합하여 디지털 자산의 혁신을 재정의합니다. Purple Bitcoin은 21,000,000개의 토큰으로 공급이 고정되어 있으며, 혁신적인 디플레이션 소각 메커니즘과 변경 불가능한 스마트 컨트랙트를 통해 보안을 보장합니다. 지분증명(Proof-of-Stake) 플랫폼을 기반으로 운영되는 Purple Bitcoin은 초고속 거래, 낮은 수수료, 에너지 소비량 대폭 감소를 실현하며, 지속 가능하고 고성능 암호화폐의 새로운 기준을 제시합니다.

심볼PBTC

순위No.3438

시가총액$0.00

완전히 희석된 시가총액$0.00

시장 점유율%

거래량/시가총액 (24시간)0

유통 공급량--

최대 공급량0

총 공급량19,312,946

유통률%

발행일--

자산이 처음 발행된 가격--

사상 최고가1.2751318968681968,2025-06-19

최저가0.028456991217276392,2024-12-10

퍼블릭 블록체인SOL

소개Purple Bitcoin (PBTC)은 비트코인의 희소성의 기본 원리와 Solana 네트워크의 현대적인 기능을 결합하여 디지털 자산의 혁신을 재정의합니다. Purple Bitcoin은 21,000,000개의 토큰으로 공급이 고정되어 있으며, 혁신적인 디플레이션 소각 메커니즘과 변경 불가능한 스마트 컨트랙트를 통해 보안을 보장합니다. 지분증명(Proof-of-Stake) 플랫폼을 기반으로 운영되는 Purple Bitcoin은 초고속 거래, 낮은 수수료, 에너지 소비량 대폭 감소를 실현하며, 지속 가능하고 고성능 암호화폐의 새로운 기준을 제시합니다.

섹터

SNS

etfindex:mc_etfindex_source면책 조항: cmc에서 제공한 데이터는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.