Kleva AI는 사용자가 DeFi 전문 지식이 없어도 AI 에이전트를 통해 수익을 올릴 수 있도록 지원하는 DeFAI 플랫폼입니다. 사용자는 자율적인 금융 전략을 통해 사회적 영향력을 비롯한 유형 및 무형 자산을 모두 활용할 수 있습니다. 이 프로젝트의 사명은 “당신의 (보이지 않는) 자산을 Kleverly로 활용하세요”입니다.

순위No.1576

시가총액$0.00

완전히 희석된 시가총액$0.00

시장 점유율%

거래량/시가총액 (24시간)0.04%

유통 공급량68,919,558.48180266

최대 공급량0

총 공급량68,919,558.48180266

유통률%

발행일--

자산이 처음 발행된 가격--

사상 최고가0.4502328591384906,2024-01-18

최저가0.015292010209863226,2022-12-08

퍼블릭 블록체인KLAY

etfindex:mc_etfindex_source면책 조항: cmc에서 제공한 데이터는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.