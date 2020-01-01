Ternoa (CAPS) токеномикасы
Ternoa (CAPS) туралы ақпарат
Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers.
Ternoa (CAPS) токеномикасы мен бағасын талдау
Ternoa (CAPS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Ternoa (CAPS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Ternoa (CAPS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CAPS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CAPS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CAPS токеномикасын түсінген болсаңыз, CAPS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
CAPS бағасының болжамы
CAPS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CAPS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.