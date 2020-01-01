Revuto (REVU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Revuto (REVU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Revuto (REVU) туралы ақпарат

In general: Revuto helps people manage and pay for their subscriptions by leveraging crypto and DeFi services. The end goal is to help users manage their subscriptions, avoid free-trial traps, and save money by paying less than they would with fiat money. The market is vast because, on average, we all use and pay for at least 2-3 subscriptions every month. As the subscription economy is growing by 100% year over year, we’ll spend even more money on subscriptions in the future and lose cash on subscriptions we don’t use and/or forget about. More importantly, with Revuto dApp and by staking REVU in liquidity pools, Revuto users will be able to provide liquidity to other Revuto users on the subscription due date(s) and make their money work for them (earn yield).

Ресми веб-сайт:
https://crypto.revuto.com/

Revuto (REVU) токеномикасы мен бағасын талдау

Revuto (REVU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 746.84K
$ 746.84K$ 746.84K
Жалпы қамтуы:
$ 280.13M
$ 280.13M$ 280.13M
Айналымдағы қамту:
$ 182.11M
$ 182.11M$ 182.11M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.240161
$ 0.240161$ 0.240161
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00381177
$ 0.00381177$ 0.00381177
Қазіргі баға:
$ 0.00410097
$ 0.00410097$ 0.00410097

Revuto (REVU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Revuto (REVU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын REVU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша REVU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз REVU токеномикасын түсінген болсаңыз, REVU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

