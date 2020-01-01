Nova Fox (NFX) токеномикасы
Nova Fox (NFX) туралы ақпарат
Nova — A Launch Engine for the Web3 Frontier Nova is a next-generation multichain ecosystem designed to accelerate the launch and growth of Web3 projects across GameFi, DeFi, and AI-powered infrastructure. At the heart of Nova is $NFX, a fully audited, fixed-supply utility token that fuels everything from staking and governance to launchpad access and in-game utility.
Built on Cronos and expanding to Solana, Nova provides the tools, support, and infrastructure needed to take Web3 ideas from concept to scale — with a focus on security, usability, and community alignment.
What Nova Offers
-
Multichain Launchpad Nova’s secure, fully-audited launchpad supports token generation, smart contract deployment, fundraising, and liquidity setup. It’s built to give new projects end-to-end support — including audits, KYC onboarding, tokenomics design, listings, and marketing. Nova's approach is not plug-and-play — it’s hands-on and strategic, with a strong focus on long-term project success.
-
GameFi Ecosystem Nova integrates a tap-to-earn Telegram game, with a roadmap expanding toward mobile apps, PvP, boss raids, and NFT character systems. Players can earn and upgrade using $NFX and $NSTAR tokens. The game acts as both an on-chain engagement tool and a gateway into the wider Nova ecosystem.
-
AI Integration Nova features intelligent in-game companions that evolve with user behavior. Additionally, platform-based AI agents are being developed to assist with smart portfolio allocation, DeFi navigation, and personalized user support — making Web3 more accessible and intuitive.
-
Full-Stack Launch Support Projects launching on Nova benefit from unmatched resources: Token & smart contract creation Security audits (via CertiK) LP formation & vesting systems Farming & staking mechanics CEX & CMC listings Venture capital intros & strategic partnerships Marketing, branding & cross-chain bridging
About $NFX $NFX is the ecosystem's core utility token with the following use cases:
Access to launchpad tiers & allocations Staking for passive rewards Governance & protocol voting GameFi upgrades & companion evolution Reward sharing from platform activity Cross-utility for partner protocols
With a fixed supply of 100 million tokens, deflationary mechanisms, and a portion of platform revenue cycling back to $NFX stakers, the token is designed for long-term sustainability — not short-term speculation.
Security & Transparency Nova’s smart contracts are fully audited by CertiK. Unsold presale tokens are burned, and LP tokens will be locked for 5 years. All participating projects are required to undergo a KYC and onboarding process, ensuring trust for both users and investors.
Roadmap Highlights Launchpad live on Cronos → expanding to Solana GameFi Season 1 with AI-powered gameplay NFT integrations and boss raids Real-world staking tools & AI-agent expansion Bridging, CEX listings, and governance rollout
Conclusion Nova is more than a platform — it’s a launch engine for serious builders. With battle-tested infrastructure, real utility, and a community-first approach, Nova is helping define the future of multichain Web3.
This is Nova. Powered by $NFX. Built for what’s next.
Nova Fox (NFX) токеномикасы мен бағасын талдау
Nova Fox (NFX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Nova Fox (NFX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Nova Fox (NFX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын NFX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша NFX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз NFX токеномикасын түсінген болсаңыз, NFX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
NFX бағасының болжамы
NFX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NFX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.