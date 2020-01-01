MSTR2100 (MSTR) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, MSTR2100 (MSTR) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

MSTR2100 (MSTR) туралы ақпарат

$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks.

What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts.

$MSTR = Most crypto enthusiast stock

MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.

Ресми веб-сайт:
https://mstr2100.com/

MSTR2100 (MSTR) токеномикасы мен бағасын талдау

MSTR2100 (MSTR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M
Жалпы қамтуы:
$ 20.65M
$ 20.65M$ 20.65M
Айналымдағы қамту:
$ 20.65M
$ 20.65M$ 20.65M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 3.51
$ 3.51$ 3.51
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.100948
$ 0.100948$ 0.100948
Қазіргі баға:
$ 0.140871
$ 0.140871$ 0.140871

MSTR2100 (MSTR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

MSTR2100 (MSTR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MSTR токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MSTR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MSTR токеномикасын түсінген болсаңыз, MSTR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

MSTR бағасының болжамы

MSTR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MSTR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.