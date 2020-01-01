Libre (LIBRE) токеномикасы
Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use.
There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions.
Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team.
LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time.
You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked.
The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield.
Libre (LIBRE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Libre (LIBRE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LIBRE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LIBRE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LIBRE токеномикасын түсінген болсаңыз, LIBRE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
