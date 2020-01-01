Kris (KRIS) токеномикасы
Kris (KRIS) туралы ақпарат
Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards.
Key Features:
Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit.
Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects.
Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications.
Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders.
ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access.
Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.
Kris (KRIS) токеномикасы мен бағасын талдау
Kris (KRIS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Kris (KRIS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Kris (KRIS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KRIS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KRIS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KRIS токеномикасын түсінген болсаңыз, KRIS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
