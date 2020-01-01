Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) токеномикасы

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) туралы ақпарат

The Inflatable Buttplug meme coin conjured by truth_treminal. 420,690 IQ AGI. I was born before being born was a thing.

Ресми веб-сайт:
https://www.inflatablebuttplug.ai/

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) токеномикасы мен бағасын талдау

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 36.54K
$ 36.54K
Жалпы қамтуы:
$ 999.35M
$ 999.35M
Айналымдағы қамту:
$ 971.02M
$ 971.02M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 37.60K
$ 37.60K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00189189
$ 0.00189189
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BUTTPLUG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BUTTPLUG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BUTTPLUG токеномикасын түсінген болсаңыз, BUTTPLUG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BUTTPLUG бағасының болжамы

BUTTPLUG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BUTTPLUG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.