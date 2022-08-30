GRELF (GRELF) токеномикасы
GRELF (GRELF) туралы ақпарат
What Is GRELF?
GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird.
What is the supply of GRELF?
GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered.
Who is the Founder of GRELF?
The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement.
Where Can I Buy GRELF?
GRELF is currently available for purchase via Hedera's SaucerSwap and Avalanche's Pangolin exchanges.
GRELF (GRELF) токеномикасы мен бағасын талдау
GRELF (GRELF) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
GRELF (GRELF) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
GRELF (GRELF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын GRELF токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша GRELF токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз GRELF токеномикасын түсінген болсаңыз, GRELF токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
GRELF бағасының болжамы
GRELF қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GRELF бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.