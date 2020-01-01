deFusion (DEF) токеномикасы
deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore.
deFusion (DEF) токеномикасы мен бағасын талдау
deFusion (DEF) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
deFusion (DEF) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
deFusion (DEF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DEF токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DEF токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DEF токеномикасын түсінген болсаңыз, DEF токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
DEF бағасының болжамы
DEF қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DEF бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.