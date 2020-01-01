dancing triangle (TRIANGLE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, dancing triangle (TRIANGLE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
dancing triangle (TRIANGLE) туралы ақпарат

Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://dancingtriangle.vip

dancing triangle (TRIANGLE) токеномикасы мен бағасын талдау

dancing triangle (TRIANGLE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 106.74K
Жалпы қамтуы:
$ 941.56M
Айналымдағы қамту:
$ 941.56M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 106.74K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00468674
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00005584
Қазіргі баға:
$ 0.00011393
dancing triangle (TRIANGLE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

dancing triangle (TRIANGLE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TRIANGLE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TRIANGLE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TRIANGLE токеномикасын түсінген болсаңыз, TRIANGLE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

TRIANGLE бағасының болжамы

TRIANGLE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TRIANGLE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.