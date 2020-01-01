daCat (DACAT) токеномикасы
In the whimsical world of Cryptocurrency, a land where digital dreams blend with reality, there roamed a cat with a swagger unlike any other. This wasn't just any cat; this was daCat, known far and wide for his funky fur patterns that shimmered in hues of electric blue and vibrant pink, and a sense of humor that could make even the most annoying troll chuckle. daCat wasn't just a cat - he was a legend, a symbol of joy and the spirited heart of the community.
daCat Token was no ordinary crypto token. It was a digital currency imbued with the essence of community. Each token bore the image of daCat, striking a pose with his signature funky flair.
As daCat Token began to circulate, it brought a new wave of fun and funkiness to the world of cryptocurrency. It wasn't just a token; it was a reminder that in the world of digital currencies, there's always room for a little laughter and a lot of funk. And at the center of it all was daCat, the funky and funny feline, pawing his way into the hearts of crypto enthusiasts everywhere.
daCat (DACAT) токеномикасы мен бағасын талдау
daCat (DACAT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
daCat (DACAT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
daCat (DACAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DACAT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DACAT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DACAT токеномикасын түсінген болсаңыз, DACAT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
