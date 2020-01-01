Comtech Gold (CGO) токеномикасы

Comtech Gold (CGO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Comtech Gold (CGO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Comtech Gold (CGO) туралы ақпарат

ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions.

One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency.

Ресми веб-сайт:
https://www.comtechgold.com/
Whitepaper:
https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf

Comtech Gold (CGO) токеномикасы мен бағасын талдау

Comtech Gold (CGO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 12.56M
$ 12.56M$ 12.56M
Жалпы қамтуы:
$ 109.00K
$ 109.00K$ 109.00K
Айналымдағы қамту:
$ 109.00K
$ 109.00K$ 109.00K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 12.56M
$ 12.56M$ 12.56M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 115.69
$ 115.69$ 115.69
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 51.61
$ 51.61$ 51.61
Қазіргі баға:
$ 115.26
$ 115.26$ 115.26

Comtech Gold (CGO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Comtech Gold (CGO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CGO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CGO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CGO токеномикасын түсінген болсаңыз, CGO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

CGO бағасының болжамы

CGO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CGO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.