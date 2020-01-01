bicho (BICHO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, bicho (BICHO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
bicho (BICHO) туралы ақпарат

Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever!

Ресми веб-сайт:
https://bichothedog.xyz

bicho (BICHO) токеномикасы мен бағасын талдау

bicho (BICHO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 32.28K
Жалпы қамтуы:
$ 515.58M
Айналымдағы қамту:
$ 515.58M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 32.28K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00542787
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00003363
Қазіргі баға:
$ 0
bicho (BICHO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

bicho (BICHO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BICHO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BICHO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BICHO токеномикасын түсінген болсаңыз, BICHO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

BICHO бағасының болжамы

BICHO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BICHO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.