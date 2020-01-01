Bangkit (BKIT) токеномикасы
Bangkit (BKIT) туралы ақпарат
Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens.
The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership.
Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics.
Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity.
Bangkit (BKIT) токеномикасы мен бағасын талдау
Bangkit (BKIT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Bangkit (BKIT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Bangkit (BKIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BKIT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BKIT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BKIT токеномикасын түсінген болсаңыз, BKIT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
BKIT бағасының болжамы
BKIT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BKIT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.