Arcadia (AAA) токеномикасы
Arcadia (AAA) туралы ақпарат
Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol.
Through user-owned accounts, it provides:
- One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.
- Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.
- One-click sophisticated yield generating strategies.
- Built-in margin for liquidity pairs of established assets.
- An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.
Arcadia (AAA) токеномикасы мен бағасын талдау
Arcadia (AAA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Arcadia (AAA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Arcadia (AAA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын AAA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша AAA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз AAA токеномикасын түсінген болсаңыз, AAA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
AAA бағасының болжамы
AAA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AAA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.