Velodrome Finance (VELODROME) токеномикасы

Velodrome Finance (VELODROME) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Velodrome Finance (VELODROME) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Velodrome Finance (VELODROME) туралы ақпарат

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Ресми веб-сайт:
https://velodrome.finance/
Whitepaper:
https://docs.velodrome.finance/
Block Explorer:
https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db

Velodrome Finance (VELODROME) токеномикасы мен бағасын талдау

Velodrome Finance (VELODROME) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 45.08M
$ 45.08M$ 45.08M
Жалпы қамтуы:
$ 2.20B
$ 2.20B$ 2.20B
Айналымдағы қамту:
$ 915.20M
$ 915.20M$ 915.20M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 108.42M
$ 108.42M$ 108.42M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.448
$ 0.448$ 0.448
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.005446333086879164
$ 0.005446333086879164$ 0.005446333086879164
Қазіргі баға:
$ 0.04926
$ 0.04926$ 0.04926

Velodrome Finance (VELODROME) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Velodrome Finance (VELODROME) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын VELODROME токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша VELODROME токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз VELODROME токеномикасын түсінген болсаңыз, VELODROME токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай VELODROME сатып алуға болады

Портфеліңізге Velodrome Finance (VELODROME) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы VELODROME сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Velodrome Finance (VELODROME) бағасының тарихы

VELODROME бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

VELODROME бағасының болжамы

VELODROME қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің VELODROME бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.