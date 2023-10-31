TIA (TIA) токеномикасы
TIA (TIA) туралы ақпарат
Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.
TIA (TIA) токеномикасы мен бағасын талдау
TIA (TIA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
TIA (TIA) токенінің тереңдетілген құрылымы
TIA токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
Celestia’s token economics are designed to support its modular blockchain architecture, incentivize network security, and fund ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of the issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms for the TIA token.
Issuance Mechanism
- Inflationary Model: TIA is an inflationary token. The initial supply at mainnet launch (Oct 31, 2023) was 1 billion TIA, with no maximum supply.
- Annual Inflation: Starts at 8% in the first year, decreasing by 10% each subsequent year until it stabilizes at 1.5% annually from Oct 31, 2039, onwards.
- Distribution of Inflation: 98% of new tokens go to validators as staking rewards; 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives.
- Block Issuance: Inflation is calculated based on the total supply at the start of each year and distributed per block using block timestamps.
Allocation Mechanism
Genesis Allocation Table
|Category
|Description
|% of Genesis Supply
|Unlock Details
|Public Allocation
|Genesis Drop & Incentivized Testnet (7.41%), Future Initiatives (12.59%)
|20.00%
|Fully unlocked at launch
|R&D & Ecosystem
|Foundation & core devs for R&D, protocol, ecosystem, node ops, etc.
|26.79%
|25% unlocked at launch, 75% linear over 4 years
|Early Backers: Series A&B
|Early supporters (Series A & B)
|19.67%
|Vesting schedule (details below)
|Early Backers: Seed
|Early supporters (Seed round)
|15.90%
|Vesting schedule (details below)
|Initial Core Contributors
|Celestia Labs team members
|17.64%
|Vesting schedule (details below)
- Community Airdrop: 6% of supply was distributed via a Genesis Airdrop to developers and onchain addresses across multiple ecosystems.
- Future Development: 39.4% of tokens are reserved for ongoing research, development, and ecosystem expansion.
Usage and Incentive Mechanism
- Staking & Security: TIA is used to secure the network via proof-of-stake. Validators and delegators earn rewards from inflation and transaction fees.
- Transaction Fees: All network fees (including “PayForBlobs” for data availability) are paid in TIA. Fees are variable, based on transaction size and user input.
- Governance: TIA holders can propose and vote on governance proposals, including network upgrades and Community Pool spending.
- Ecosystem Incentives: The Community Pool and R&D allocations fund ecosystem initiatives, developer grants, and public goods.
Locking and Unlocking Mechanism
Unlock Schedule Table
|Allocation Category
|Unlock Mechanism
|Start Date
|End Date
|Unlock Type
|Details
|Public Allocation
|Cliff (fully unlocked at launch)
|2023-10-31
|2023-10-31
|Instant
|200,000,000 TIA unlocked immediately
|R&D & Ecosystem
|25% cliff, 75% linear daily over 4 years
|2023-10-31
|2027-10-30
|Linear
|67,000,000 TIA at launch, ~183,562 TIA unlocked daily thereafter
|Early Backers/Contrib
|Vesting (details not fully disclosed)
|2023-10-31
|Varies
|Linear
|Subject to multi-year vesting, with a major cliff unlock at launch
- Cliff Unlock: On Oct 31, 2023, a major unlock of 175 million TIA occurred, increasing circulating supply by 83%.
- Linear Vesting: After the cliff, approximately 30 million TIA are released monthly across categories, continuing for several years.
- Staking Rewards: All tokens, whether locked or unlocked, can be staked. Staking rewards are unlocked upon receipt and add to circulating supply.
Circulating and Available Supply
- Circulating Supply: As of August 24, 2025, the circulating supply is approximately 755.5 million TIA.
- Available Supply: Includes circulating tokens plus those unlocked but subject to governance allocation (e.g., R&D & Ecosystem, Future Initiatives).
Implications and Analysis
- Supply Dynamics: The initial cliff unlock and subsequent linear vesting create predictable supply-side inflation, which can impact price and liquidity.
- Incentive Alignment: The majority of inflationary rewards go to validators, aligning incentives for network security.
- Ecosystem Growth: Significant allocations to R&D and the Community Pool support long-term ecosystem development.
- Governance Flexibility: TIA holders have substantial influence over network parameters and fund allocation, fostering decentralized governance.
Summary Table: Celestia Tokenomics Overview
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Inflationary, 8% first year, decaying to 1.5% by 2039, no max supply
|Allocation
|Public (20%), R&D & Ecosystem (26.79%), Early Backers (35.57%), Core Contributors (17.64%)
|Usage
|Staking, transaction fees, governance, ecosystem incentives
|Incentives
|98% of inflation to validators, 2% to Community Pool
|Locking/Unlocking
|Cliff unlock at launch, linear vesting over 4 years for most allocations
|Circulating Supply
|~755.5 million TIA (as of Aug 24, 2025)
Additional Notes
- All tokens, locked or unlocked, are eligible for staking.
- Staking rewards are always unlocked and immediately liquid.
- Vesting schedules and unlocks are designed to balance early liquidity with long-term commitment.
- Governance can adjust certain parameters, including inflation distribution and Community Pool spending.
Celestia’s token economics are structured to incentivize network participation, fund ongoing development, and ensure a gradual, transparent release of tokens to stakeholders and the community.
TIA (TIA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
TIA (TIA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын TIA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша TIA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз TIA токеномикасын түсінген болсаңыз, TIA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
