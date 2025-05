TIA

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

АтыTIA

ДәрежеNo.57

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі0.0004%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)%22,91

Айналымдағы мөлшер653.133.612,985637

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер1.124.951.671,232505

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға20.911430884832413,2024-02-10

Ең төменгі баға2.028107599495091,2023-10-31

Ашық блокчейнCELESTIA

КіріспеCelestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.