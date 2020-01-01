TAP Protocol (TAP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, TAP Protocol (TAP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
TAP Protocol (TAP) туралы ақпарат

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

Ресми веб-сайт:
https://www.tap-protocol.com/
Whitepaper:
https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454

TAP Protocol (TAP) токеномикасы мен бағасын талдау

TAP Protocol (TAP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 8.11M
$ 8.11M$ 8.11M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 12.15
$ 12.15$ 12.15
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.3104134241259987
$ 0.3104134241259987$ 0.3104134241259987
Қазіргі баға:
$ 0.386
$ 0.386$ 0.386

TAP Protocol (TAP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

TAP Protocol (TAP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TAP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TAP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TAP токеномикасын түсінген болсаңыз, TAP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай TAP сатып алуға болады

Портфеліңізге TAP Protocol (TAP) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы TAP сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

TAP Protocol (TAP) бағасының тарихы

TAP бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

TAP бағасының болжамы

TAP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TAP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

