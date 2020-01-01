SSV Token (SSV) токеномикасы

SSV Token (SSV) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, SSV Token (SSV) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
SSV Token (SSV) туралы ақпарат

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

Ресми веб-сайт:
https://ssv.network/
Whitepaper:
https://docs.ssv.network/
Block Explorer:
https://explorer.ssv.network/

SSV Token (SSV) токеномикасы мен бағасын талдау

SSV Token (SSV) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 124.95M
Жалпы қамтуы:
$ 13.91M
Айналымдағы қамту:
$ 13.71M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 126.77M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 66.017
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 3.676640212283031
Қазіргі баға:
$ 9.113
SSV Token (SSV) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

SSV Token (SSV) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SSV токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SSV токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SSV токеномикасын түсінген болсаңыз, SSV токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SSV сатып алуға болады

Портфеліңізге SSV Token (SSV) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SSV сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

SSV Token (SSV) бағасының тарихы

SSV бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SSV бағасының болжамы

SSV қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SSV бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

