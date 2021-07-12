Smooth Love Potion (SLP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Smooth Love Potion (SLP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Smooth Love Potion (SLP) туралы ақпарат

Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies).

Ресми веб-сайт:
https://axieinfinity.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4

Smooth Love Potion (SLP) токеномикасы мен бағасын талдау

Smooth Love Potion (SLP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 62.37M
Жалпы қамтуы:
$ 35.97B
Айналымдағы қамту:
$ 35.97B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 62.37M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.41
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.001059406911044792
Қазіргі баға:
$ 0.001734
Smooth Love Potion (SLP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Smooth Love Potion (SLP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SLP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SLP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SLP токеномикасын түсінген болсаңыз, SLP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SLP сатып алуға болады

Портфеліңізге Smooth Love Potion (SLP) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SLP сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Smooth Love Potion (SLP) бағасының тарихы

SLP бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SLP бағасының болжамы

SLP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SLP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.