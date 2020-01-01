Shiro Neko (SHIRO) токеномикасы

Shiro Neko (SHIRO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Shiro Neko (SHIRO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Shiro Neko (SHIRO) туралы ақпарат

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Ресми веб-сайт:
https://www.shironeko.gg/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058

Shiro Neko (SHIRO) токеномикасы мен бағасын талдау

Shiro Neko (SHIRO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
Жалпы қамтуы:
$ 767.76T
$ 767.76T$ 767.76T
Айналымдағы қамту:
$ 440.86T
$ 440.86T$ 440.86T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 4.60M
$ 4.60M$ 4.60M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0000009666
$ 0.0000009666$ 0.0000009666
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000000527740699
$ 0.000000000527740699$ 0.000000000527740699
Қазіргі баға:
$ 0.000000004599
$ 0.000000004599$ 0.000000004599

Shiro Neko (SHIRO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Shiro Neko (SHIRO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SHIRO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SHIRO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SHIRO токеномикасын түсінген болсаңыз, SHIRO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SHIRO сатып алуға болады

Портфеліңізге Shiro Neko (SHIRO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SHIRO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Shiro Neko (SHIRO) бағасының тарихы

SHIRO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SHIRO бағасының болжамы

SHIRO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SHIRO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.