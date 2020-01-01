Santos FC Fan Token (SANTOS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Santos FC Fan Token (SANTOS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Santos FC Fan Token (SANTOS) туралы ақпарат

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Ресми веб-сайт:
https://www.santosfc.com.br/
Whitepaper:
https://research.binance.com/en/projects/santos-fc
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7

Santos FC Fan Token (SANTOS) токеномикасы мен бағасын талдау

Santos FC Fan Token (SANTOS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 24.19M
$ 24.19M$ 24.19M
Жалпы қамтуы:
$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M
Айналымдағы қамту:
$ 13.39M
$ 13.39M$ 13.39M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 54.18M
$ 54.18M$ 54.18M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 22.652
$ 22.652$ 22.652
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 1.214084958845856
$ 1.214084958845856$ 1.214084958845856
Қазіргі баға:
$ 1.806
$ 1.806$ 1.806

Santos FC Fan Token (SANTOS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Santos FC Fan Token (SANTOS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SANTOS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SANTOS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SANTOS токеномикасын түсінген болсаңыз, SANTOS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

