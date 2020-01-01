Reploy (RAI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Reploy (RAI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Reploy (RAI) туралы ақпарат

Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before.

Ресми веб-сайт:
https://www.reploy.ai/
Whitepaper:
https://www.reploy.ai/docs
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xc575BD129848Ce06A460A19466c30E1D0328F52C

Reploy (RAI) токеномикасы мен бағасын талдау

Reploy (RAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M
Жалпы қамтуы:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Айналымдағы қамту:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 14
$ 14$ 14
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.12122974029812877
$ 0.12122974029812877$ 0.12122974029812877
Қазіргі баға:
$ 0.3989
$ 0.3989$ 0.3989

Reploy (RAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Reploy (RAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын RAI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша RAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз RAI токеномикасын түсінген болсаңыз, RAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай RAI сатып алуға болады

Портфеліңізге Reploy (RAI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы RAI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Reploy (RAI) бағасының тарихы

RAI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

RAI бағасының болжамы

RAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.