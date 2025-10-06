БиржаDEX+
Zypher Network ағымдағы бағасы: 0.004802 USD. Нақты уақыттағы POP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. POP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

POP туралы толығырақ

POP Баға туралы ақпарат

POP деген не

POP Whitepaper

POP Ресми веб-сайт

POP Токеномикасы

POP Баға болжамы

POP Тарих

POP Сатып алу нұсқаулығы

POP фиатқа айырбастау

POP Спот

POP USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Zypher Network Логотип

Zypher Network бағасы(POP)

1 POP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.004799
$0.004799$0.004799
-0.47%1D
USD
Zypher Network (POP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:59:22 (UTC+8)

Zypher Network (POP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.004486
$ 0.004486$ 0.004486
24 сағаттық төмен
$ 0.004963
$ 0.004963$ 0.004963
24 сағаттық жоғары

$ 0.004486
$ 0.004486$ 0.004486

$ 0.004963
$ 0.004963$ 0.004963

$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876$ 0.0122852444917876

$ 0.002791791080263578
$ 0.002791791080263578$ 0.002791791080263578

+0.35%

-0.47%

-22.62%

-22.62%

Zypher Network (POP) нақты уақыттағы баға $ 0.004802. Соңғы 24 сағат ішінде POP мен $ 0.004486 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.004963 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. POP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0122852444917876, ал ең төменгісі — $ 0.002791791080263578.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, POP соңғы бір сағатта +0.35% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.47%, ал соңғы 7 күнде -22.62% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Zypher Network (POP) Нарықтық ақпарат

No.1266

$ 7.22M
$ 7.22M$ 7.22M

$ 59.24K
$ 59.24K$ 59.24K

$ 48.02M
$ 48.02M$ 48.02M

1.50B
1.50B 1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

15.04%

BSC

Zypher Network нарықтық капитализациясы $ 7.22M, тәуліктік сауда көлемі $ 59.24K. POP айналымдағы мөлшері 1.50B, жалпы мөлшері 10000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 48.02M.

Zypher Network (POP) Баға тарихы USD

Zypher Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00002266-0.47%
30 күн$ -0.005314-52.54%
60 күн$ +0.003802+380.20%
90 күн$ +0.003802+380.20%
Бүгінгі Zypher Network бағасының өзгеруі

Бүгін POP өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00002266 (-0.47%) өзгерісін тіркеді.

Zypher Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.005314 (-52.54%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Zypher Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда POP $ +0.003802 (+380.20%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Zypher Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.003802 (+380.20%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Zypher Network (POP) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Zypher Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Zypher Network (POP) деген не

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Zypher Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін POP стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Zypher Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Zypher Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Zypher Network Баға болжамы (USD)

Zypher Network (POP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Zypher Network (POP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Zypher Network.

Қазір Zypher Network баға болжамын тексеріңіз!

Zypher Network (POP) токеномикасы

Zypher Network (POP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. POP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Zypher Network (POP)

Zypher Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Zypher Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Zypher Network Ресурс

Zypher Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Zypher Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Zypher Network туралы басқа сұрақтар

Zypher Network (POP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі POP бағасы — 0.004802 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
POP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
POP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.004802. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Zypher Network үшін нарықтық капитализация қандай?
POP үшін нарықтық капитализация: $ 7.22M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
POP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
POP айналымдағы ұсынысы: 1.50B USD.
POP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
POP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0122852444917876 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) POP бағасы қандай болды?
POP 0.002791791080263578 USD ATL бағасына жетті.
POP үшін сауда көлемі қандай?
POP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 59.24K USD.
Биыл POP өседі ме?
POP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін POP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:59:22 (UTC+8)

Zypher Network (POP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

POP-ден USD-ге калькуляторы

Сома

POP
POP
USD
USD

1 POP = 0.004802 USD

POP-мен саудалаңыз

POP/USDT
$0.004799
$0.004799$0.004799
-0.41%

