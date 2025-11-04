Zypher Network (POP) Баға болжамы (USD)

Zypher Network үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта POP қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Zypher Network бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Zypher Network бағасын болжау
$0.004639
-3.39%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 06:10:03 (UTC+8)

Zypher Network 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Zypher Network (POP) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Zypher Network 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.004639 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Zypher Network (POP) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Zypher Network 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.004870 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Zypher Network (POP) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға POP $ 0.005114, ал өсу қарқыны 10.25%.

Zypher Network (POP) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға POP $ 0.005370, ал өсу қарқыны 15.76%.

Zypher Network (POP) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға POP $ 0.005638 және өсу қарқыны 21.55%.

Zypher Network (POP) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға POP $ 0.005920 және өсу қарқыны 27.63%.

Zypher Network (POP) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Zypher Network бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.009644 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Zypher Network (POP) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Zypher Network бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.015709 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.004639
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004870
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005114
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005370
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005638
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005920
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006216
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006527
    40.71%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Zypher Network бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.004639
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.004639
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.004643
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.004658
    0.41%
Бүгінгі Zypher Network (POP) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі POP үшін болжанған баға: $0.004639. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Zypher Network (POP) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын POP үшін баға туралы болжам: $0.004639. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Zypher Network (POP) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, POP үшін баға туралы болжам $0.004643 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Zypher Network (POP) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, POP үшін болжалды баға $0.004658 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Zypher Network баға статистикасы

$ 0.004639
$ 0.004639$ 0.004639

-3.39%

$ 6.98M
$ 6.98M$ 6.98M

1.50B
1.50B 1.50B

$ 58.09K
$ 58.09K$ 58.09K

--

Соңғы POP бағасы $ 0.004639. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -3.39%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 58.09K.
Сонымен қатар, POP айналымдағы ұсынысы 1.50B және жалпы нарықтық капитализациясы $ 6.98M.

Zypher Network (POP) қалай сатып алуға болады

POP сатып алмақшысыз ба? Енді POP арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Zypher Network сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір POP сатып алуды үйреніңіз

Zypher Network Тарихи баға

Zypher Network нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Zypher Network ағымдағы бағасы — 0.004642 USD. Zypher Network(POP) айналымдағы мөлшері — 0.00 POP. Бұл оған $6.98M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.03%
    $ -0.000164
    $ 0.004962
    $ 0.004486
  • 7 күн
    -0.26%
    $ -0.001700
    $ 0.008038
    $ 0.004486
  • 30 күн
    -0.56%
    $ -0.006006
    $ 0.011822
    $ 0.002747
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Zypher Network токені $-0.000164 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.03% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Zypher Network токені саудаланған ең жоғары баға $0.008038 және ең төмен баға $0.004486 болды. Ол -0.26% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд POP нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Zypher Network токені -0.56% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.006006 көрсетеді. Бұл жақын арада POP бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Zypher Network баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық POP баға тарихын қарау.

Zypher Network (POP) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Zypher Network бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген POP токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Zypher Network бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль POP токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Zypher Network бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың POP болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін POP импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Zypher Network болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

POP бағасын болжау неліктен маңызды?

POP Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

POP қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, POP жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда POP бағасы қандай болады?
Zypher Network (POP) баға болжау құралына сәйкес, болжамды POP бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы POP қанша тұрады?
1 Zypher Network (POP) бағасы бүгін $0.004639. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, POP 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды POP бағасы қандай?
Zypher Network (POP) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 POP болады.
2028 жылы болжамды POP бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Zypher Network (POP) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды POP бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Zypher Network (POP) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы POP қанша тұрады?
1 Zypher Network (POP) бағасы бүгін $0.004639. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, POP 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған POP баға болжамы қандай?
Zypher Network (POP) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 POP болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.