Pentagon Games (PEN) токеномикасы
Pentagon Games (PEN) туралы ақпарат
Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.
Pentagon Games (PEN) токеномикасы мен бағасын талдау
Pentagon Games (PEN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Pentagon Games (PEN) токенінің тереңдетілген құрылымы
PEN токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
Overview
Penguin (PENGU) is the native token associated with the Pudgy Penguins ecosystem, primarily launched on the Solana blockchain, with additional deployments as an ERC-20 token on Ethereum and Abstract via LayerZero OFT technology. The token is designed as a meme token with no featured or planned utility beyond being exchanged or held for speculative purposes. There are no mechanisms for earning fees, additional tokens, or compensation by holding or interacting with the token, and it does not confer any governance, profit-sharing, or legal rights.
Issuance Mechanism
- Initial Distribution:
PENGU was primarily issued via a large-scale airdrop to holders of Pudgy Penguins, Lil Pudgys, and Pudgy Rods NFTs, as well as to OG Ethereum and Solana wallets, DeFi participants, Pudgy Penguin Soulbound token holders, and FTT tokenholders.
- Total Supply:
The maximum supply is approximately 88.89 billion PENGU tokens.
- Airdrop Allocation:
About 44.77 billion PENGU (~50.37% of the total supply) were distributed through the airdrop.
Allocation Mechanism
The allocation of PENGU tokens is as follows:
|Category
|Amount (Billion PENGU)
|% of Max Supply
|Pudgy Community
|~23.02
|~25.90%
|Other Communities
|~21.44
|~24.12%
|Team (Current/Future)
|~15.82
|~17.80%
|Liquidity
|~10.98
|~12.35%
|Company
|~10.20
|~11.48%
|Proliferation
|~3.56
|~4.00%
|Public Good
|~3.56
|~4.00%
|FTT Holders
|~0.31
|~0.35%
- Team and Company Allocations:
Both are subject to a one-year cliff and a three-year vesting schedule.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use:
PENGU is a meme token with no planned or current utility beyond being traded or held. It is not used for staking, governance, or as a medium of exchange within a protocol.
- Incentives:
There are no mechanisms for earning rewards, fees, or additional tokens by holding or using PENGU. No staking, liquidity provision, or yield mechanisms are available or planned.
- Acquisition:
PENGU can be acquired via airdrop (for eligible users), or purchased on centralized exchanges (e.g., Binance, Coinbase, Bybit) and decentralized exchanges (e.g., Raydium, Orca, Meteora).
Locking Mechanism
- Team and Company Tokens:
Subject to a one-year cliff and a three-year vesting schedule. This means these tokens are locked for the first year, after which they vest linearly over the next three years.
- No Locking for Airdrop/Community:
Tokens distributed via airdrop or to the community are not subject to any lock-up or vesting.
Unlocking Time
- Team/Company Unlocking:
- Cliff: 1 year after token generation event (TGE)
- Vesting: Linear over the following 3 years
- Airdrop/Community:
Immediately available upon claim.
- Unclaimed Airdrop:
Unclaimed tokens after the claim period are burned (e.g., over 12 billion PENGU, ~13.69% of supply, were burned on Feb. 5, 2025).
Additional Notes
- No Staking or Governance:
There are no staking, liquidity provision, or governance mechanisms associated with PENGU.
- No Buyback/Burn Mechanism:
No ongoing or planned token burn or buyback mechanisms, aside from the one-time burn of unclaimed airdrop tokens.
- No Open-Source Development:
The development of PENGU is not open-source, and there is no public governance process.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Airdrop to NFT holders, DeFi users, FTT holders; no mining or ongoing emissions
|Allocation
|See allocation table above; team/company subject to vesting, others mostly unlocked
|Usage/Incentives
|Meme token; no utility, staking, governance, or rewards
|Locking
|Team/company: 1-year cliff + 3-year vesting; others: no lock
|Unlocking
|Team/company: unlocks after 1 year, then linear; airdrop/community: immediate
|Burn Mechanism
|One-time burn of unclaimed airdrop tokens; no ongoing burn or buyback
Implications and Context
- Market Impact:
The large airdrop and immediate liquidity for most tokens led to significant volatility at launch, with price swings and a notable one-time burn of unclaimed tokens to reduce supply.
- Vesting for Team/Company:
The vesting schedule for team and company tokens is designed to align long-term interests and reduce immediate sell pressure, a common practice in token launches.
- No Utility or Governance:
The lack of utility, staking, or governance means PENGU is primarily a speculative asset, and holders should not expect protocol-driven value accrual or participation rights.
- Transparency:
While allocation percentages and vesting schedules are disclosed, specific allocation addresses are not public, and the project is not open-source.
Conclusion
Penguin (PENGU) tokenomics are straightforward: a large, meme-oriented airdrop with most supply immediately liquid, and team/company allocations locked and vested over four years. There is no protocol utility, staking, or governance, and the token functions as a speculative asset. The only significant supply reduction mechanism was a one-time burn of unclaimed airdrop tokens. Investors should be aware of the lack of ongoing incentives or utility and the implications of large, unlocked supplies on market dynamics.
Pentagon Games (PEN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Pentagon Games (PEN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PEN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PEN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PEN токеномикасын түсінген болсаңыз, PEN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
