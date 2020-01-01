Numbers Protocol (NUM) токеномикасы

Numbers Protocol (NUM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Numbers Protocol (NUM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Numbers Protocol (NUM) туралы ақпарат

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Ресми веб-сайт:
https://www.numbersprotocol.io/
Whitepaper:
https://docs.numbersprotocol.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9

Numbers Protocol (NUM) токеномикасы мен бағасын талдау

Numbers Protocol (NUM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 11.71M
$ 11.71M$ 11.71M
Жалпы қамтуы:
$ 839.70M
$ 839.70M$ 839.70M
Айналымдағы қамту:
$ 829.63M
$ 829.63M$ 829.63M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 14.11M
$ 14.11M$ 14.11M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.365
$ 1.365$ 1.365
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.013856977725375001
$ 0.013856977725375001$ 0.013856977725375001
Қазіргі баға:
$ 0.01411
$ 0.01411$ 0.01411

Numbers Protocol (NUM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Numbers Protocol (NUM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NUM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NUM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NUM токеномикасын түсінген болсаңыз, NUM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай NUM сатып алуға болады

Портфеліңізге Numbers Protocol (NUM) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы NUM сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Numbers Protocol (NUM) бағасының тарихы

NUM бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

NUM бағасының болжамы

NUM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NUM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.