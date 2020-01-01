Nobody Sausage (NOBODY) токеномикасы

Nobody Sausage (NOBODY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Nobody Sausage (NOBODY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Nobody Sausage (NOBODY) туралы ақпарат

Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

Ресми веб-сайт:
https://nobodysausage.club/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/C29ebrgYjYoJPMGPnPSGY1q3mMGk4iDSqnQeQQA7moon

Nobody Sausage (NOBODY) токеномикасы мен бағасын талдау

Nobody Sausage (NOBODY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 86.49M
$ 86.49M$ 86.49M
Жалпы қамтуы:
$ 936.07M
$ 936.07M$ 936.07M
Айналымдағы қамту:
$ 936.07M
$ 936.07M$ 936.07M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 86.49M
$ 86.49M$ 86.49M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0925
$ 0.0925$ 0.0925
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.003144063138629749
$ 0.003144063138629749$ 0.003144063138629749
Қазіргі баға:
$ 0.0924
$ 0.0924$ 0.0924

Nobody Sausage (NOBODY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Nobody Sausage (NOBODY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NOBODY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NOBODY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NOBODY токеномикасын түсінген болсаңыз, NOBODY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай NOBODY сатып алуға болады

Портфеліңізге Nobody Sausage (NOBODY) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы NOBODY сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Nobody Sausage (NOBODY) бағасының тарихы

NOBODY бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

NOBODY бағасының болжамы

NOBODY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NOBODY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.