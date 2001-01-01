Micro GPT (MICRO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Micro GPT (MICRO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Micro GPT (MICRO) туралы ақпарат

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

Ресми веб-сайт:
https://www.microgpt.io/
Whitepaper:
https://microgpt.gitbook.io/microgpt
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5

Micro GPT (MICRO) токеномикасы мен бағасын талдау

Micro GPT (MICRO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 562.86K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 749.49M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 751.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.05591
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000476789213184707
Қазіргі баға:
$ 0.000751
Micro GPT (MICRO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Micro GPT (MICRO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MICRO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MICRO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MICRO токеномикасын түсінген болсаңыз, MICRO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.