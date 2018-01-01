MetYa (MET) токеномикасы

MetYa (MET) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, MetYa (MET) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
MetYa (MET) туралы ақпарат

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

Ресми веб-сайт:
https://metya.com/
Whitepaper:
https://metya.gitbook.io/metya
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8

MetYa (MET) токеномикасы мен бағасын талдау

MetYa (MET) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 237.70M
$ 237.70M$ 237.70M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.3552
$ 0.3552$ 0.3552
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.06088509988318206
$ 0.06088509988318206$ 0.06088509988318206
Қазіргі баға:
$ 0.2377
$ 0.2377$ 0.2377

MetYa (MET) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

MetYa (MET) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MET токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MET токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MET токеномикасын түсінген болсаңыз, MET токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай MET сатып алуға болады

Портфеліңізге MetYa (MET) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы MET сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

MetYa (MET) бағасының тарихы

MET бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

MET бағасының болжамы

MET қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MET бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

