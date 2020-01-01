IMO Invest (IMO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, IMO Invest (IMO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

IMO Invest (IMO) туралы ақпарат

Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered.

Ресми веб-сайт:
https://imo-invest.com/
Whitepaper:
https://imo-invest.com/docs/IMO_Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x5A7a2bf9fFae199f088B25837DcD7E115CF8E1bb

IMO Invest (IMO) токеномикасы мен бағасын талдау

IMO Invest (IMO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 19.68M
$ 19.68M$ 19.68M
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 29.72M
$ 29.72M$ 29.72M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.52
$ 2.52$ 2.52
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 1.486
$ 1.486$ 1.486

IMO Invest (IMO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

IMO Invest (IMO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын IMO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша IMO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз IMO токеномикасын түсінген болсаңыз, IMO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай IMO сатып алуға болады

Портфеліңізге IMO Invest (IMO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы IMO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

IMO Invest (IMO) бағасының тарихы

IMO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

IMO бағасының болжамы

IMO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің IMO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.