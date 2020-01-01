Hivello (HVLO) токеномикасы
Hivello (HVLO) туралы ақпарат
Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees.
Hivello (HVLO) токеномикасы мен бағасын талдау
Hivello (HVLO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Hivello (HVLO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Hivello (HVLO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын HVLO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша HVLO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз HVLO токеномикасын түсінген болсаңыз, HVLO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Қалай HVLO сатып алуға болады
Портфеліңізге Hivello (HVLO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы HVLO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.
Hivello (HVLO) бағасының тарихы
HVLO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
HVLO бағасының болжамы
HVLO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HVLO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
