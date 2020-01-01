HashKey Platform (HSK) токеномикасы

HashKey Platform (HSK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, HashKey Platform (HSK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

HashKey Platform (HSK) туралы ақпарат

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://group.hashkey.com/en/hsk
Whitepaper:
https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a

HashKey Platform (HSK) токеномикасы мен бағасын талдау

HashKey Platform (HSK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 125.36M
$ 125.36M$ 125.36M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 311.21M
$ 311.21M$ 311.21M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 402.80M
$ 402.80M$ 402.80M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.5982
$ 2.5982$ 2.5982
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.24981610577534416
$ 0.24981610577534416$ 0.24981610577534416
Қазіргі баға:
$ 0.4028
$ 0.4028$ 0.4028

HashKey Platform (HSK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

HashKey Platform (HSK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HSK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HSK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HSK токеномикасын түсінген болсаңыз, HSK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай HSK сатып алуға болады

Портфеліңізге HashKey Platform (HSK) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы HSK сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

HashKey Platform (HSK) бағасының тарихы

HSK бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

HSK бағасының болжамы

HSK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HSK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.