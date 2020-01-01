Hive Intelligence (HINT) токеномикасы

Hive Intelligence (HINT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Hive Intelligence (HINT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Hive Intelligence (HINT) туралы ақпарат

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Ресми веб-сайт:
http://hiveintelligence.xyz
Whitepaper:
http://docs.hiveintelligence.xyz
Block Explorer:
https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787

Hive Intelligence (HINT) токеномикасы мен бағасын талдау

Hive Intelligence (HINT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M
Жалпы қамтуы:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Айналымдағы қамту:
$ 460.38M
$ 460.38M$ 460.38M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 5.21M
$ 5.21M$ 5.21M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.04414
$ 0.04414$ 0.04414
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00207862882740898
$ 0.00207862882740898$ 0.00207862882740898
Қазіргі баға:
$ 0.005212
$ 0.005212$ 0.005212

Hive Intelligence (HINT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Hive Intelligence (HINT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HINT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HINT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HINT токеномикасын түсінген болсаңыз, HINT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай HINT сатып алуға болады

Портфеліңізге Hive Intelligence (HINT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы HINT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Hive Intelligence (HINT) бағасының тарихы

HINT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

HINT бағасының болжамы

HINT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HINT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.