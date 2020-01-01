FTX Token (FTT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, FTX Token (FTT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
FTX Token (FTT) туралы ақпарат

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1u5MOkENoWP8PGcjuoKqRkNP5Gl1LLRB9JvAHwffQ7ec/view
Block Explorer:
https://solscan.io/token/AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3

FTX Token (FTT) токеномикасы мен бағасын талдау

FTX Token (FTT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 256.67M
$ 256.67M$ 256.67M
Жалпы қамтуы:
$ 328.90M
$ 328.90M$ 328.90M
Айналымдағы қамту:
$ 328.90M
$ 328.90M$ 328.90M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 274.83M
$ 274.83M$ 274.83M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 84.967
$ 84.967$ 84.967
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.6988230808940652
$ 0.6988230808940652$ 0.6988230808940652
Қазіргі баға:
$ 0.7804
$ 0.7804$ 0.7804

FTX Token (FTT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

FTX Token (FTT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FTT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FTT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FTT токеномикасын түсінген болсаңыз, FTT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

