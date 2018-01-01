FREEdom Coin (FREEDOM) токеномикасы

FREEdom Coin (FREEDOM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, FREEdom Coin (FREEDOM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
FREEdom Coin (FREEDOM) туралы ақпарат

FREEdom coin was launched in April 2018. It offers DeFi on BNBChain and real world crypto payment solutions for vending machines, shops & webshops.

Ресми веб-сайт:
https://freedom-coin.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/FrEeWJreTHUyPgdJ3DWrdRg6X8qogF5zG5qdxMCgXtTy

FREEdom Coin (FREEDOM) токеномикасы мен бағасын талдау

FREEdom Coin (FREEDOM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 387.82K
$ 387.82K
Жалпы қамтуы:
$ 10.00T
$ 10.00T
Айналымдағы қамту:
$ 9.94T
$ 9.94T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 390.20K
$ 390.20K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00000057498
$ 0.00000057498
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000030961028413
$ 0.000000030961028413
Қазіргі баға:
$ 0.00000003902
$ 0.00000003902

FREEdom Coin (FREEDOM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

FREEdom Coin (FREEDOM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FREEDOM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FREEDOM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FREEDOM токеномикасын түсінген болсаңыз, FREEDOM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

FREEdom Coin (FREEDOM) бағасының тарихы

FREEDOM бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

FREEDOM бағасының болжамы

FREEDOM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FREEDOM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.