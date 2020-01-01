ETHW (ETHW) токеномикасы

ETHW (ETHW) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ETHW (ETHW) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

ETHW (ETHW) туралы ақпарат

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

Ресми веб-сайт:
https://ethereumpow.org/
Block Explorer:
https://ethwscan.com

ETHW (ETHW) токеномикасы мен бағасын талдау

ETHW (ETHW) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 166.47M
Жалпы қамтуы:
$ 107.82M
Айналымдағы қамту:
$ 107.82M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 166.47M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 130
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.9976494131002414
Қазіргі баға:
$ 1.544
ETHW (ETHW) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ETHW (ETHW) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ETHW токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ETHW токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ETHW токеномикасын түсінген болсаңыз, ETHW токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай ETHW сатып алуға болады

Портфеліңізге ETHW (ETHW) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы ETHW сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

ETHW (ETHW) бағасының тарихы

ETHW бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

ETHW бағасының болжамы

ETHW қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ETHW бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.