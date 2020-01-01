Bitcoin Bam (BTCBAM) токеномикасы

Bitcoin Bam (BTCBAM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Bitcoin Bam (BTCBAM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Bitcoin Bam (BTCBAM) туралы ақпарат

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Ресми веб-сайт:
https://www.btcbam.com/
Whitepaper:
https://btcbam.com/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce

Bitcoin Bam (BTCBAM) токеномикасы мен бағасын талдау

Bitcoin Bam (BTCBAM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 466.98K
$ 466.98K$ 466.98K
Жалпы қамтуы:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Айналымдағы қамту:
$ 10.28M
$ 10.28M$ 10.28M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 954.24K
$ 954.24K$ 954.24K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 22
$ 22$ 22
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.020059523206536256
$ 0.020059523206536256$ 0.020059523206536256
Қазіргі баға:
$ 0.04544
$ 0.04544$ 0.04544

Bitcoin Bam (BTCBAM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Bitcoin Bam (BTCBAM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BTCBAM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BTCBAM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BTCBAM токеномикасын түсінген болсаңыз, BTCBAM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай BTCBAM сатып алуға болады

Портфеліңізге Bitcoin Bam (BTCBAM) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы BTCBAM сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Bitcoin Bam (BTCBAM) бағасының тарихы

BTCBAM бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BTCBAM бағасының болжамы

BTCBAM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BTCBAM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.