Bancor (BNT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Bancor (BNT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Bancor (BNT) туралы ақпарат

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

Ресми веб-сайт:
https://www.carbondefi.xyz/
Whitepaper:
https://www.carbondefi.xyz/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/EDVVEYW4fPJ6vKw5LZXRGUSPzxoHrv6eWvTqhCr8oShs

Bancor (BNT) токеномикасы мен бағасын талдау

Bancor (BNT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 83.05M
Жалпы қамтуы:
$ 115.19M
Айналымдағы қамту:
$ 115.19M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 83.05M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 9.348
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.117415463258
Қазіргі баға:
$ 0.721
Bancor (BNT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Bancor (BNT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын BNT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша BNT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз BNT токеномикасын түсінген болсаңыз, BNT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай BNT сатып алуға болады

Портфеліңізге Bancor (BNT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы BNT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Bancor (BNT) бағасының тарихы

BNT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

BNT бағасының болжамы

BNT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BNT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.