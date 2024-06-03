Artfi (ARTFI) токеномикасы
Artfi (ARTFI) туралы ақпарат
Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
Artfi (ARTFI) токеномикасы мен бағасын талдау
Artfi (ARTFI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Artfi (ARTFI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Artfi (ARTFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ARTFI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ARTFI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ARTFI токеномикасын түсінген болсаңыз, ARTFI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Қалай ARTFI сатып алуға болады
Портфеліңізге Artfi (ARTFI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы ARTFI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.
Artfi (ARTFI) бағасының тарихы
ARTFI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
ARTFI бағасының болжамы
ARTFI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ARTFI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
